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روسيا: 50 ألف طفل مصابون بكورونا منذ بدء الجائحة

منذ 41 دقيقة
فيروس كورونا في روسيا

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موسكو – أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، أن نحو 50 ألف طفل كصابون بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء انتشار الوباء.
وأكدت السلطات أن نحو 50 بالمئة من الأطفال كانت ظهرت عليهم أعراض خفيفة.
من جهة أخرى قالت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك، إن نحو 32 بالمئة من الإصابات كانت بدون أعراض، مضيفة أن التحليل لجميع الحالات المؤكدة لدى الأطفال خلال هذه الفترة في روسيا، أظهر أن غالبية الإصابات بالفيروس كانت خفيفة لدى الأطفال. –(بترا)

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