روسيا: 51 مليار دولار حصيلة اتفاقات “الشرق الاقتصادي”

موسكو- قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، أن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي الروسي هذا العام كانت اتفاقات بأكثر من 51 مليار دولار.

وقال تروتنيف في مؤتمر صحفي في ختام منتدى الشرق الاقتصادي، إن المشاركين في المنتدى هذا العام وقعوا 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت 51.5 مليار دولار.

واستضافت مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا الأسبوع الماضي فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.- (بترا)