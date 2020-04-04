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روسيا: 582 إصابة جديدة بـ”كورونا” وحصيلة الوفيات 43

منذ 50 دقيقة
علم روسيا

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موسكو- أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل 582 إصابة، و9 وفيات جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 4731 و43 وفاة.
وقال المركز في البيان صحفي: “سجلت 434 إصابة و7 وفيات و26 حالة شفاء من الفيروس في العاصمة موسكو خلال 24 ساعة الماضية، كما سجلت إصابات بالفيروس في 78 مدينة روسية، من أصل 85 مدينة في البلاد”.
وأضاف المركز: أن 52 مصاباً غادروا المستشفيات خلال اليوم الماضي بعد تماثلهم للشفاء التام، لتصل بذلك حصيلة المتعافين إلى 333 شخصاً. –(بترا)

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