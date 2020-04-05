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روسيا: 658 إصابة جديدة بـ” كورونا” وموسكو تسجل أكبر عدد إصابات

منذ 34 دقيقة
علم روسيا

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موسكو – أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الأحد تسجيل 658 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 5389 حالة.
ووفق المركز فقد سجلت الإصابات الجديدة في 14 إقليما، منها 536 في العاصمة موسكو ، ليرتفع عدد الإصابات في المدينة الى 3893 حالة.
وأشار المركز إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 45 بعد تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الماضية ، وخروج 22 مصابا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.-(بترا)

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