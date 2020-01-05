روسيتي: لا يجب تطبيق الـ”VAR” في حالات التسلل الدقيقة جدا

روما – أكد الإيطالي روبرتو روسيتي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، السبت أن تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” لا يجب أن تغير قرار الحكم في حالات التسلل الدقيقة جدا، والتي تتطلب توقف المباراة “لدقائق عديدة” من اجل تحديد مدى صحة القرار من عدمه.

وقال روسيتي في تصريحات نشرتها جريدة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية اليومية السبت: “نريد تطبيق الـ”VAR” بوجود خطأ واضح، وإلا، فمن الأفضل الالتزام بالقرار الذي اتخذه الحكم داخل الملعب”.

وأضاف: “التسلل يحتسب عندما يكون أي جزء من الجسم، باستثناء الذراع، أقرب لمرمى الخصم من الكرة ومن آخر مدافع نظريا، مليمتر مسافة كافية، ولكن لتحديد إذا كان هناك تسلل لمجرد سنتيمترات قليلة، فالأمر سيستغرق دقائق عديدة لرسم الخطوط، ومن الأفضل عدم تغيير القرار الأصلي للحكم”.

Roberto Rosetti, presidente de la Comisión de Árbitros de la UEFA, se sumó al debate por la implementación del VAR: "Es innegociable, hace justicia, pero queremos que intervenga solo cuando las imágenes muestran un claro error, no un milímetro imposible de determinar" pic.twitter.com/Ll7u7CVy1q — VarskySports (@VarskySports) January 4, 2020

كما شدد على أن لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) تنص على اللجوء إلى “VAR” في حالة وجود “أخطاء واضحة”، حيث شهدت بعض مباريات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” مؤخرا بعض الحالات التي ألغى فيها الحكام أهدافا لوجود تسلل ببضع مليمترات، مثلما حدث في هدف البرتغالي بيدرو نيتو، لاعب ساوثهامبتون، أمام ليفربول، وجاك جريليش، جناح أستون فيلا أمام بيرنلي.

كما شهدت مباراة خيتافي وريال مدريد السبت في الجولة الـ19 من الليغا على ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، حالة مشابهة عندما لجأ الحكم لـ”VAR” لتحديد مدى صحة الهدف الثاني للفريق الملكي عن طريق رافائيل فاران بداعي تسلل المدافع الفرنسي بسنتيمترات قليلة.

Kepala Wasit UEFA, Roberto Rosetti menilai penggunaan Video Assistant Referee (VAR) tak sesuai harapan. VAR tak seharusnya menjadi wasit lain di pertandingan. https://t.co/jLlViO9ZeV — detikcom (@detikcom) January 4, 2020

وأتم روسيتي تصريحاته: “إذا كانت فترة التوقف طويلة، من خلال 10 أو 15 إعادة من زوايا مختلفة، وباستخدام أربع أو خمس كاميرات، فهذا يعني أن الخطأ غير واضح وليس فادح، ولكنه تقدير شخصي للحكم، ولا يجب تدخل “الفار” حينئذ”. (إفي)