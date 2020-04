روسيل: رونالدينيو “متساويا أو أفضل” من ميسي

برشلونة – اعتبر رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل أن البرازيلي رونالدينيو كان على مدار موسمين “متساويا أو أفضل” حتى من الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي يعتبره الأفضل في التاريخ.

وقال روسيل في الجزء الأول من مقابلة حصرية مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) إن “ميسي هو الأفضل في تاريخ كل المواسم، لكن بالنسبة لي، وأنا لست موضوعيا، كان رونالدينيو جيدا مثل ميسي أو أفضل منه لبضعة مواسم”.

وكان القائد السابق حاسما في التعاقد مع رونالدينيو في صيف 2003، بفضل صداقته مع اللاعب البرازيلي الذي كان قد انتقل عملياً إلى مانشستر يونايتد من باريس سان جيرمان.

وبالنسبة لروسيل، كان رونالدينيو “قطعة أساسية” لتغيير “التشاؤم الجماعي” الذي عانى منه النادي في ذلك الوقت، وأبرز أن البرازيلي بالإضافة إلى ذلك، كان معلم ميسي.

📰 MUNDO DEPORTIVO |

Sandro Rosell: "I Would Sign Neymar With A Variable".

📌 If I had not been president of Barça, I would not have gone to prison, I have no doubt.

📌 Someone cheated on Ronaldinho, who still does not know why he's locked up. He is football and smile. pic.twitter.com/fHb1HAJUY7

— Camp Nou Barça (@cnbarca) April 19, 2020