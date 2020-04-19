روسيل: رونالدينيو “متساويا أو أفضل” من ميسي

برشلونة – اعتبر رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل أن البرازيلي رونالدينيو كان على مدار موسمين “متساويا أو أفضل” حتى من الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي يعتبره الأفضل في التاريخ.

وقال روسيل في الجزء الأول من مقابلة حصرية مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) إن “ميسي هو الأفضل في تاريخ كل المواسم، لكن بالنسبة لي، وأنا لست موضوعيا، كان رونالدينيو جيدا مثل ميسي أو أفضل منه لبضعة مواسم”.

وكان القائد السابق حاسما في التعاقد مع رونالدينيو في صيف 2003، بفضل صداقته مع اللاعب البرازيلي الذي كان قد انتقل عملياً إلى مانشستر يونايتد من باريس سان جيرمان.

وبالنسبة لروسيل، كان رونالدينيو “قطعة أساسية” لتغيير “التشاؤم الجماعي” الذي عانى منه النادي في ذلك الوقت، وأبرز أن البرازيلي بالإضافة إلى ذلك، كان معلم ميسي.

📰 MUNDO DEPORTIVO | Sandro Rosell: "I Would Sign Neymar With A Variable". 📌 If I had not been president of Barça, I would not have gone to prison, I have no doubt. 📌 Someone cheated on Ronaldinho, who still does not know why he's locked up. He is football and smile. pic.twitter.com/fHb1HAJUY7 — Camp Nou Barça (@cnbarca) April 19, 2020

وأكد رئيس برشلونة السابق أنه لن يظهر مرة أخرى في الانتخابات لتوجيه كيان برشلونة، بينما والدته على قيد الحياة، لأنه قطع وعدا بذلك منذ فترة طويلة.

وقال “لقد وعدت أمي بأنها بينما هي على قيد الحياة لن أترشح، وآمل أن تعيش أمي 150 عاما. بالإضافة إلى ذلك، عليك أن تعرف كيف تقلب الصفحة وألا تحتفظ بالمناصب للأبد”.

وأوضح الرئيس السابق للنادي الكاتالوني بين يوليو/تموز 2010 ويناير/كانون ثان 2014، أنه سيعطي رأيه حول من الذي ينبغي أن يقود الكيان في الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في 2021.

وقال روسيل “لن أدعم أي شخص يمثل مصالح إعلامية أو اقتصادية أو سياسية، وعندما يحين الوقت المناسب وإذا أراد الشركاء الاستماع إلي، سأقول علنا من يمثل هذه الأمور حتى لا يصوتون له”.

وأضاف روسيل أن الرئيس القادم لبرشلونة يجب أن يكون “نزيها ومستقلا عن المصالح الخارجية وعليه أن يكون غير منحاز سياسيا طوال فترة توليه المنصب”.

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس السابق للبرسا أنه من “الخطأ” اعتبار التحركات الأخيرة للرئيس الحالي، جوزيب ماريا بارتوميو، بأنها كانت تهدف لمنح مجلس الإدارة شخصية روسيل.

وأكد أن “بارتوميو أقوى مما يعتقده الناس. لقد اتخذ قراراته بنفسه”.

وعن الجانب الرياضي، أشار ساندرو روسيل إلى أنه كان يؤيد استعادة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا “بلا شك”، ولكن بعقد متغير مرتبط بنتائج رياضية واجتماعية وسلوكية. (إفي)