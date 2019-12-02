“روش” تنظم لقاء حول مستقبل الرعاية الصحية المشخصنة في علاج السرطان



عمان- في فعالية متميزة، نظمت شركة “روش”، الرائدة عالميا في الرعاية الطبية، لقاء هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط حول الرعاية الصحية المشخصنة والتطور الحاصل في الطب الدقيق وعلم الوراثة.

تناول اللقاء مستقبل الرعاية الصحية المشخصنة، وسلّط الضوء على الدور الذي يلعبه علم الوراثة في علاج مرض السرطان والتقدم التكنولوجي في تسريع التطور في الطب الدقيق بحضور إعلاميين من الدول العربية وبمشاركة مؤسسات غير حكومية تعنى بالمرضى، في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتخلل اللقاء حلقة حوارية جمعت بين خبراء من دول عربية مختلفة هم د.رامي محفوظ، دكتور جامعي وئيس قسم علم الأمراض في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، ود.عمر شفيق، محاضر في علم الأورام في جامعة عين شمس في مصر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرية للعلوم الطبي ود.صلاح عباسي، استشاري أمراض الأورام وأمراض الدم في مجمع الخالدي الطبي في عمان، وأدارت الحلقة الصحفية اللبنانية رلى معوض؛ حيث تشاركوا بخبراتهم وتم عرض مجموعة من الدراسات التي تظهر التطبيق السريري لعلم الوراثة والحلول المتطورة بهدف التوصل الى نتائج أفضل في عملية علاج السرطان.

وفي التفاصيل، تعمل الرعاية الصحية المشخصنة من خلال جمع وتحليل بيانات المرضى ومقارنتها بالبيانات من مرضى آخرين يعانون من المرض نفسه، وتظهر الاختلافات التي يتميز بها كل شخص، ما يوفر فهما أعمق لهذا المرض ويقدم معلومات حول كيفية استجابة المريض للعلاج، ما يساعد على اتخاذ الخيارات المناسبة لعلاج ناجح. وفي كلمة ألقاها بالفعالية، هشام صبري، رئيس منطقة المشرق في شركة “روش”، تناول مرض السرطان، قائلاً: “كل شخص مصاب بالسرطان هو فريد من نوعه وكذلك المظهر الجيني لورم كل مريض فريد من نوعه وقد يحمل المفتاح لعلاج السرطان”. وأكد أن العلاج يمكن تحديده بحسب حالة كل فرد، والأهم من ذلك هو مساعدة المرضى على تجنب العلاجات غير الضرورية. وبدورها، أكدت مايا حلباوي، مديرة الشؤون العامة والسياسة في الشرق الأوسط، أنه ما يزال هناك الكثير من العمل في نظام الرعاية الصحية لضمان استفادة المرضى من الرعاية الصحية الشخصية. مشيرة الى أن المريض يحتاج إلى مناقشة احتياجاته لمساعدة أنظمة الرعاية الصحية على تطوير حلول وسياسات تهم حقا المريض، بما في ذلك المحافظة على خصوصية المريض وبياناته الشخصية.