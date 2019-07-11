روضة ومدرسة الإشراق التعليمية توفر مختبرات الواقع الافتراضي

عمان- بنيّت روضة ومدرسة الإشراق التعليمية تحت مظلة رؤية تربوية لتكون ملتقى للمعرفة لجميع طلبتنا وكوادرنا من خلال توظيفها باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية المتطورة في حياة أبنائنا العلمية والعملية والتي تدعم الأنشطة الامنهجية كالمسرح والموسيقى والفن ومكتبة متنوعة والتربية المهنية والروبتكس واستخدام طرق تعليمية حديثة تعتمد على وسائل تكنولوجية مثل Interactive whiteboard, Interactive floor, Data Show, Virtual Reality and Robotics التي يمكن من خلالها العمل على تشجيع وتحفيز الطالب على الابداع والتميّز وتطوير القدرات الذاتية في مختلف المجالات لتغطية سوق العمل والعمل على نهضه وطنه الأردن.

ومن منطلق رؤيتنا لابد من التأكيد على حقيقة أن الأنظمة التعليمية الحالية بأمس الحاجة إلى ثورة إصلاحية متكاملة على مستوى المناهج وطرق التدريس وتأهيل المعلمين والبنية التحتيّة لتواكب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية بشكل يوفر للطالب الكثير من الوسائل والحرية في إستخامها ليكشف طاقاته الإبداعية واختيار ما يناسب طموحاته المستقبلية.

وإيمانا بأن التعليم رسالة الأنبياء وحق لكل انسان يسعى لتطوير ذاته وخدمة امتّه فقد قامت المدرسة بفتح غرفة مصادر للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم مجهزّة بأحدث الأدوات والوسائل التعليمية التي تحقق للطالب الهدف المرجو بما يناسب خصائصه واحتياجاته ليصبح أكثر قدرة على التفاعل والتواصل الاجتماعي.

وتلتزم روضة ومدرسة الإشراق التعليمية في خلق جو تعليمي مناسب يساهم في صقل شخصية الطالب ليصبح فاعلاً ايجابياً ملماً الماما كاملاً بتاريخه ومبادئه العربية والاسلامية وان يتقن المهارات الاساسية للغة الانجليزية وان يتعامل مع الأنظمة العددية الرياضية الاساسية ويستخدمها في الحياة العملية”.

وسيتم التركيز على مواهب الطالب من خلال استثمار أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة والعمل على تطويرها بمساعدة كادر تعليمي متميّز قادر على ترك بصمة في حياة كل طالب سيشاركنا في إتمام العملية التعليمية سائلين المولى عز وجل أن نكون على قدر عالي من هذه المسؤولية لنشرق بمدرستنا وبكادرنا وطلابنا نحو التميّز والإبداع والإرتقاء بالمستوى التعليمي.