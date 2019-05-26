روف توب “لاس كاباناس” يستعد لاستقبال الزوار بحلة صيفية

عمّان- يواصل مشروع “كامبل غراي ليفينغ عمّان”، المشروع متعدد الاستخدامات والأغراض والحائز على العديد من الجوائز، الاستعدادات في روف توب “لاس كاباناس” المتسم بلمساته الاستوائية لاستقبال الصيف، واستضافة زواره في الموسم الصيفي في موقعه المميز من أعلى المشروع في قلب المدينة النابض الجديد “مشروع العبدلي”، على السطح، ومنحهم أفضل تجربة ترفيهية مع طابع لاتيني وأجواء عابقة بالروح الأميركية الجنوبية الأصيلة.

ويتم العمل على تجديد روف توب “لاس كاباناس” ليكون الوجهة الصيفية الفريدة والمميزة التي تلبي متطلبات الباحثين عن الاسترخاء بأسلوب متسم بالأناقة الفاخرة والرقي، مع فرصة الاستمتاع ببركة السباحة أو الاسترخاء في أي من أكواخ الكابانا الشاطئية الخاصة خلال النهار، كل ذلك مع الاستمتاع بالمناظر والإطلالة الرائعة وبالتشكيلة المميزة من المشروبات الاستوائية المنعشة وأطباق المزة الشهية.

وإثراءً للتجربة التي سيقدمها روف توب “لاس كاباناس” لزواره في الصيف، فإن العديد من الفعاليات والأنشطة المختارة ستكون بانتظارهم، بما في ذلك فعاليات “الدي جي” الموسيقية الحية، والفعاليات الاحتفالية على البركة، فضلاً عن محطات الطهي الحي.

ويعتبر روف توب “لاس كاباناس” جزءاً من مشروع كامبل غراي ليفينغ عمّان، والذي سرعان ما أصبح واحداً من أكثر المرافق تميزاً في المدينة خاصة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أسلوب حياة راقية وأنيقة في المملكة؛ فمع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية الخاصة والشقق المخدومة المفروشة وغير المفروشة والمساحات المكتبية ومزيج المساحات التجارية الفاخرة، تمكن المشروع متعدد الاستخدامات من أن يعيد تعريف الرفاهية في العاصمة الأردنية.