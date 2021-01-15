روكتس يبدأ حقبة ما بعد هاردن بفوز أول خارج أرضه

لوس انجليس – وضع هيوستن روكتس صفقة الأسبوع خلف ظهره ليلة الخميس الجمعة وبدأ حقبة ما بعد جيمس هاردن بفوز أول خارج قواعده في الدوري الأمريكي للمحترفين حين تغلب على سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 109-105.

وسجل رجل المباراة كريستيان وود 27 نقطة مع 15 متابعة لروكتس في المباراة، غداة الإعلان عن رحيل هداف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المواسم الثلاثة الأخيرة إلى بروكلين نتس في صفقة ضخمة شملت ناديين آخرين.

من جهته سجل ستيرلينغ براون 23 نقطة، فيما حقق جايساين تايت 13 نقطة و10 تمريرات حاسمة لهيوستن الذي تعرض لخسارات متتالية على أرضه أمام لوس أنجليس ليكرز.

ورداً على سؤال حول ما كان عليه الشعور في غرفة ملابس روكتس بعد يوم من إعلان الصفقة الضخمة، ربط وود ذلك بعقلية عدم الاستسلام لنجم ليكرز الراحل كوبي براينت.

وقال وود “لدينا عقلية مامبا (أكاديمية براينت). وهذا يعني أن الجميع يفكرون، والجميع لديهم الكثير ليثبتوه”. وأضاف “كلنا نريد أن نخرج وأن نلعب بقوة”.

وجاء الإعلان عن الانتقال بعد أقل من 24 ساعة من انتقاد هاردن لروكتس معتبراً أن الفريق “ليس قريباً حتى، بصراحة” من المنافسة في الدوري.

ووود يلعب مع فريقه السادس في خمسة مواسم في الدوري الأميركي للمحترفين، منذ أن أصبح محترفاً مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عام 2015. وضمه هيوستن في تشرين الثاني/نوفمبر بعقد لمدة ثلاث سنوات، بعدما لعب 62 مباراة مع ديترويت بيستونز الموسم الماضي.

وظهر وود لأول مرة مع روكتس في كانون الأول/ديسمبر، حيث سجل 31 نقطة و13 متابعة وثلاث تمريرات حاسمة، حينما خسر فريقه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 128-126.

كان فوز الخميس ممتعاً جداً خصوصاً وأن فوز روكتس جاء بعدما كان متخلفاً 52-45 في الربعين الثاني والثالث.

وارتدت تسديدة نجم توتنهام ديمار ديروزان مع اقتراب الوقت من النهاية، قبل أن تعصى عن الدخول لتمنح الفوز لروكتس.

من جهة أخرى، أحرز البديل شايك ميلتون 31 نقطة ليقود سفنتي سيكسرز لفوزه الثاني في ثلاثة أيام على ميامي هيت 125-108.

وفي بورتلاند، سجل دومانتاس سابونيس 23 نقطة و15 متابعة ليقود فريق إنديانا بايسرز للفوز على مضيفه ترايل بلايزرز، الذي خسر خدمات لاعبه يوسف نوركيتش لكسر في معصمه.

وأضاف مالكولم بروغدون 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة لبايسرز.

وحقق إنديانا تقدماً بـ25 نقطة في الربع الثاني وحافظ على ذلك التقدم طوال المباراة.

وسجل كل من سي جي كاككولوم زداميان ليلارد 22 نقطة لصالح بلايزرز، قبل أن يتوجه نوركيتش إلى غرفة الملابس في الربع الثالث من المباراة ممسكاً بمعصمه الأيمن، ليعلن بلايزرز لاحقاً أنه أصيب بكسر.

وفي مباراة أخرى، حقق كريس باوتشر أفضل أداء في مسيرته بتسجيله 25 نقطة و10 متابعات، ليقود تورونتو رابتورز في الفوز على تشارلوت هورنتس 111-108.

من جهة أخرى، أجلت رابطة الدوري مباراة نهاية الأسبوع الحالي في أريزونا بين إنديانا بايسرز وفينيكس صنز جراء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان إن مباراة السبت على ملعب فينيكس صنز أرينا قد تم تأجيلها وفقاً لبروتوكولات الصحة والسلامة في الدوري.

وجاء التأجيل بعدما ضربت الجائحة فريق صنز ولم تترك له إلا عدداً قليلاً من اللاعبين المتاحين.

وهي المباراة الثامنة التي تضطر الرابطة الى تأجيلها بسبب فيروس “كوفيد-19” بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الموسم وتحديدا منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتأتي في الوقت الذي قامت فيه رابطة الدوري ورابطة اللاعبين بتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة لفيروس كورونا الثلاثاء بهدف وقف انتشاره. – (أ ف ب)