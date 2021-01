روكتس يبدأ حقبة ما بعد هاردن بفوز أول خارج أرضه

لوس انجليس – وضع هيوستن روكتس صفقة الأسبوع خلف ظهره ليلة الخميس الجمعة وبدأ حقبة ما بعد جيمس هاردن بفوز أول خارج قواعده في الدوري الأمريكي للمحترفين حين تغلب على سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 109-105.

وسجل رجل المباراة كريستيان وود 27 نقطة مع 15 متابعة لروكتس في المباراة، غداة الإعلان عن رحيل هداف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في المواسم الثلاثة الأخيرة إلى بروكلين نتس في صفقة ضخمة شملت ناديين آخرين.

27 PTS, 15 REB from @Chriswood_5 helps the @HoustonRockets prevail against SAS! #Rockets pic.twitter.com/9IZjNXhE59

— NBA (@NBA) January 15, 2021