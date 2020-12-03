روكتس يتخلى عن خدمات وستبروك لصالح ويزاردز بـ “NBA”

لوس انجليس – تخلى هيوستن روكتس عن صانع العابه راسل وستبروك لصالح واشنطن ويزاردز كما اعلن نادي العاصمة الاربعاء في صفقة تبادلية شهدت انتقال جون وول في الاتجاه المعاكس.

وامضى وستبروك موسما واحدا في صفوف روكتس وسيلعب في فريقه الجديد باشراف سكوت بروكس الذي كان مدريه في صفوف اوكلاهوما سيتي ثاندر على مدى 11 موسما.

وكان مدرب روكتس مايك دانتوني قرر التخلي عن تدريبه بعد خسارته امام لوس انجليس ليكرز في الدور نصف النهائي من المجموعة الغربية. وعلى اثر هذه الاستقالة، اعرب وستبروك وزميله في الفريق جيمس هاردن عن رغبتها بالانتقال الى ناد جديد.

وسجل وستبروك معدلا مقداره 23,2 نقطة، مع 8,3 تمريرات حاسمة و7,1 متابعات خلال مسيرته. كما نجح في تسجيل “تريبل دبل” في 146 مباراة وهو ثاني افضل رقم في تاريخ الدوري الاميركي وراء اوسكار روبرتسون (181).

وقال مدير عام نادي واشنطن ويزاردز تومي شيبارد “لم نكن لنفرط بفرصة التعاقد مع لاعب بحجم وشخصية راسل وستبروك لا سيما بأننا نخطط في الوقت الحالي للمستقبل القريب والبعيد للفريق”.

واضاف “لكن في المقابل، فإن التخلي عن جون وول احد اعظم لاعبي النادي لم يكن بالامر السهل ايضا. ما حققه لنادينا ولمجتمعنا لا يمكن ان ننساه ابدا”.

وخاض وول مباراة كل النجوم 5 مرات ويملك معدلا مقداره 19 نقطة، و9,2 تمريرات حاسمة و4,3 متابعات.