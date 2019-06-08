رولان غاروس: تقدم تييم على ديوكوفيتش تعكره الأمطار مجددا

باريس- كان النمسوي دومينيك تييم على بعد شوطين من تحقيق المفاجأة واقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا من نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، قبل ان ترجأ الامطار مباراتهما السبت.

وتوقفت المباراة للمرة الاولى الجمعة عندما كان تييم المصنف رابعا ووصيف النسخة الماضية يتقدم 6-2 و3-6 و3-1، وبعد استئنافها ظهر السبت حسم تييم المجموعة الثالثة 7-5، قبل أن يرد ديوكوفيتش في الرابعة 7-5.

لكن النمسوي الصاعد بقوة تقدم 4-1 وكان في طريقه نحو حسم المباراة قبل ان تهطل الامطار مجددا على الملاعب الباريسية.

ويأمل ديوكوفيتش (32 عاما)، حامل لقب 15 دورة كبرى والذي بلغ المربع الأخير للمرة الأولى منذ 2016، في أن يكرر في رولان غاروس 2019 ما حققه في البطولة ذاتها عام 2016، حين أكمل رباعية ألقاب الغراند سلام (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وملبورن). وبحال تمكن من ذلك، سيصبح ثاني لاعب في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة مرتين في مسيرته بعد الأسترالي رود ليفر في 1962 و1969. – (أ ف ب)