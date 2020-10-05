رولان غاروس للتنس: كفيتوفا الى ربع النهائي

باريس – بلغت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة سابعة الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الصينية جانغ شواي 6-2 و6-4 الإثنين على ملاعب رولان غاروس.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها كفيتوفا، المتوجة ببطولة ويمبلدون مرتين عامي 2011 و2014 ووصيفة استراليا المفتوحة العام الماضي، الدور ربع النهائي للبطولة الفرنسية بعد الأولى عام 2012 عندما بلغت نصف النهائي وخسرت امام الروسية ماريا شارابوفا في أفضل نتيجة لها في رولان غاروس.

وتلتقي كفيتوفا التي غابت عن نسخة العام الماضي بسبب اصابة في يدها، في الدور المقبل مع الألمانية المخضرمة لاورا سيغموند (32 عاما) والتي تغلبت على الاسبانية الواعدة باولا بادوسا جيبرت (22 عاما) 7-5 و6-2.

وضمنت كفيتوفا المصنفة حادية عشرة عالميا عودتها الى نادي العشر الاوليات في التصنيف العالمي في نهاية رولان غاروس.

واحتاجت كفيتوفا الى 90 دقيقة للتخلص من عقبة شواي حيث كسبت المجموعة الاولى بسهولة 6-2، وكانت في طريقها إلى حسم الثانية بالنتيجة ذاتها عندما تقدمت 5-2 لكن الصينية قلصت الفارق الى 4-5 قبل أن تخسرها 4-6، لتحافظ التشيكية بالتالي على سجلها خاليا من خسارة اي مجموعة في النسخة الحالية لرولان غاورس حتى الان.

وقالت كفيتوفا “كانت معركة جميلة، لقد كان إرسالها جيدا جدا ولعبت بطريقة قتالية، وأنا سعيدة جدا بكسبي للمباراة على الرغم من عدم توفيقي في حسمها عندما كانت النتيجة 5-2 في المجموعة الثانية”. – (أ ف ب)