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رولا منصور خامسا في “فروسية” الاستقلال اللبناني

منذ 9 دقائق
الفارسة رولا منصور لحظة التتويج- (من المصدر)

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عمان- الغد – حلت الفارسة الأردنية رولا منصور، في المركز الخامس في بطولة نادي مون لاسال عين سعادة اللبناني (كأس الاستقلال للسنة 39) لفروسية القفز عن الحواجز، والتي أقيمت برعاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، وبمشاركة 103 فرسان، ومتابعة جمهور كبير تقدمه رئيس الاتحاد اللبناني للفروسية اللواء الركن المتقاعد سهيل خوري.
وعادت الفارسة منصور بقوة للمشاركة في فئة حواجز بارتفاع 120 سم، حيث توج العماد عون الفارسة منصور خامسا، وكارل طرابلسي بالمركز الأول كارل طرابلسي.
يذكر أن الفارسة رولا منصور كرست نفسها كأبرز فارسة أردنية خلال السنوات الماضية، من خلال العديد من الإنجازات التي حققتها في البطولات التي ينظمها نادي الجواد العربي (النادي الذي تنتسب اليه)، أو البطولات التي نظمها اتحاد الفروسية الملكي، حيث نجحت رولا في انتزاع العديد من الألقاب المحلية لفئة الكبار، وحجزت مكانها بجدارة في صفوف المنتخب الوطني لفروسية القفز من فترة طويلة، اضافة الى مشاركاتها في العديد من البطولات الدولية التي اقيمت في العديد من الدول العربية، وقد حققت نتائج مشجعة في البطولات العربية بالقياس مع محدودية خبرتها في تلك المنافسات، التي يشارك فيها أبرز نجوم العرب في فروسية القفز.

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