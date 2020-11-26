رومانيا تلقي القبض على قاتل الشب الأردني في رومانيا

عمان- اعلن السفير الاردني في رومانيا سفيان القضاة ان السلطات الرومانية القت القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة قتل الشاب الاردني نبيل خليل خشان والذي قضى غدرا في رومانيا منذ يومين.

واكد القضاة في تغريدة على (تويتر) ان السفارة تتابع مع السلطات الرومانية التحقيقات بهذا الجريمة حيث تبين ان القاتل من جنسية ثالثة.

بترا

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