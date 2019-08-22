روما – أعلن نادي روما الإيطالي عن نجاحه في التعاقد مع الظهير الأيمن دافيد زاباكوستا على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي الإنجليزي لمدة 6 أشهر بشكل مبدئي.

وأعلن النادي العاصمي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن الصفقة تحتوي على بند يتيح لهم تمديد مدة الإعارة حتى 30 حزيران (يونيو) 2020.

وفي تصريحات للموقع الرسمي لـ “الجيالوروسي”، قال صاحب الـ27 عاما: “أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى روما، بعد تجربة خارج إيطاليا ساعدتني على التطور والنضوج على المستويين الاحترافي والشخصي”.

وتابع حديثه بالقول: “اللعب لناد كبير مثل روما، يمنحني حافزا كبيرا، ولا استطيع الانتظار حتى موعد انضمامي للتدريبات مع زملائي الجدد”.

وشد الظهير الأيمن الرحال لإنجلترا عبر بوابة تشيلسي في صيف العام 2017 قادما من تورينو الإيطالي مقابل 28 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، حيث شارك اللاعب مع “البلوز” خلال تلك الفترة في 52 مباراة وسجل هدفين.

كما أنه ساهم في تتويج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم (2017-18)، والدوري الأوروبي في الموسم المنقضي (2018-19)، وسيرتدي زاباكوستا القميص رقم ‘2’ مع كتيبة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا.

ويعد زاباكوستا الصفقة السابعة التي يدعم بها “ذئاب العاصمة” صفوفهم خلال الميركاتو الصيفي بعد ليوناردو سبينازولا، والغيني أمادو دياوارا، وجيانلوكا مانشيني، والإسباني باو لوبيز، والفرنسي جوردان فيريتو، والتركي يلدرم ميرت تشيتين. (إفي)