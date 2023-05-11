روما يتخطى ليفركوزن بفوز صعب في نصف نهائي الدوري الأوروبي

انتزع روما انتصارا صعبا بنتيجة 1-صفر على حساب ضيفه باير ليفركوزن في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس بفضل هدف إدواردو بوف البالغ من العمر 20 عاما في الشوط الثاني.

وسجل بوف الصاعد من أكاديمية روما هدف الفوز في الشباك بالدقيقة 63 بعد متابعة لتسديدة تامي أبراهام التي أنقذها لوكاس هراديتسكي حارس ليفركوزن.

واقترب الفريق الزائر من تحقيق التعادل في نهاية الشوط الثاني المتقلب لكن تسديدة جيريمي فريمبونغ في الدقيقة 87 تم إبعادها من على الخط.

وسيسافر روما، الساعي للفوز بلقب قاري للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بعد فوز بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى ليفركوزن الأسبوع المقبل لخوض مباراة الإياب.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من مواجهة يوفنتوس وإشبيلية في النهائي. سكاي نيوز