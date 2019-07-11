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روما يتعاقد مع الحارس الاسباني لوبيس حتى العام 2024

منذ 3 ساعات

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مدريد – انتقل حارس مرمى فريق بيتيس إشبيلية ومنتخب إسبانيا لكرة القدم باو لوبيس إلى صفوف روما الإيطالي، لمدة 5 مواسم حتى العام 2024 مقابل 23,5 مليون يورو بحسب ما أعلنه الناديان.

وانضم لوبيس إلى صفوف بيتيس إشبيلية الموسم الماضي قادما من إسبانيول، الذي استهل مسيرته الاحترافية معه عام 2014 وأعاره موسم 2016-2017 إلى توتنهام الإنجليزي.

وقال لوبيس – الذي لعب 32 مباراة مع بيتيس إشبيلية الموسم الماضي – في شريط فيديو تقديمه نشر على الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: “من المستحيل تقريبا قول لا لناد مثل روما، إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرتي وأشعر بأنني مستعد لمواجهة هذا التحدي الجديد”.

وخاض لوبيس (24 عاما) مباراته الدولية الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضد البوسنة عندما دخل بديلا لحارس مرمى تشيلسي الإنجليزي حاليا كيبا أريثابالاغا. (أ ف ب)

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