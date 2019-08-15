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روما يجدد عقد لاعبه الواعد زانيولو حتى العام 2024

منذ 22 دقيقة

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روما – أعلن روما تجديد عقد لاعب الوسط الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو، أحد ألمع المواهب الشابة في الكرة الإيطالية، حتى العام 2024.

وأصدر النادي الإيطالي الأربعاء بيانا ورد فيه: “يسعد روما بالإعلان أن نيكولو زانيولو جدد عقده مع النادي حتى 30 حزيران (يونيو) 2024”.

وكان زانيولو أبرز اللاعبين في الموسم الماضي من الكالتشو حين وصل فريق العاصمة الإيطالية قادما من إنترميلان في صفقة تبادلية، انتقل بموجبها البلجيكي راديا ناينجولان إلى الإنتر.

ومدد اللاعب، الذي يستطيع اللعب في خط الوسط أو كجناح، عقده السابق الذي كان ينتهي في العام 2023 مع زيادة كبيرة في راتبه. (إفي)

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