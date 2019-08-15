روما يجدد عقد لاعبه الواعد زانيولو حتى العام 2024

روما – أعلن روما تجديد عقد لاعب الوسط الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو، أحد ألمع المواهب الشابة في الكرة الإيطالية، حتى العام 2024.

وأصدر النادي الإيطالي الأربعاء بيانا ورد فيه: “يسعد روما بالإعلان أن نيكولو زانيولو جدد عقده مع النادي حتى 30 حزيران (يونيو) 2024”.

Nicolo Zaniolo resmi meneken kontrak baru berdurasi lima tahun dengan #ASRoma! 🤝🐺✍️ ➡️https://t.co/NFsaQJZLnd pic.twitter.com/sZEHAechKo — AS Roma Indonesia (@OfficialRoma_ID) August 15, 2019

وكان زانيولو أبرز اللاعبين في الموسم الماضي من الكالتشو حين وصل فريق العاصمة الإيطالية قادما من إنترميلان في صفقة تبادلية، انتقل بموجبها البلجيكي راديا ناينجولان إلى الإنتر.

ومدد اللاعب، الذي يستطيع اللعب في خط الوسط أو كجناح، عقده السابق الذي كان ينتهي في العام 2023 مع زيادة كبيرة في راتبه. (إفي)