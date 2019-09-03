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روما يضم رسميا مخيتاريان وكالينيتش على سبيل الإعارة

منذ 3 ساعات

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روما – أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب وسط أرسنال الإنجليزي الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان ومهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الدولي الكرواتي السابق نيكولا كالينيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

واوضح روما أن مخيتاريان (30 عاما) الذي سبق له الدفاع عن ألوان شاختار دانييتسك الأوكراني وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، انتقل إلى صفوفه مقابل 3 ملايين يورو.

وتابع ان كالينيتش (31 عاما) كلفه مليوني يورو مع إمكانية الشراء مقابل 9 ملايين يورو.

وفشل كالينيتش في فرض نفسه في صفوف أتلتيكو مدريد، الذي انتقل إليه الموسم الماضي قادما من فيورنتينا الإيطالي بعد موسم إعارة لمواطنه إيه سي ميلان، حيث سجل هدفين فقط في 20 مباراة. (أ ف ب)

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