روما يعلن تعاقده رسميا مع ديبالا – (فيديو)

روما – أعلن روما اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي سيلعب بصفوف النادي الإيطالي خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وذلك في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع يوفنتوس الشهر الماضي.

وكان المهاجم البالغ من العمر 28 عاما قد انضم أول أمس الاثنين للمعسكر التدريبي لروما في ألبوفيرا بالبرتغال، حينما تم الإعلان عن قبوله عرض نادي العاصمة الإيطالية بعدما تحث مع مدربه جوزيه مورينيو.

وذكر النادي في بيان صدر على موقعه الإلكتروني: “أهلا بك في روما، يا باولو!”، مبديا سعادته بالإعلان عن إتمام الصفقة رسميا مع المهاجم الأرجنتيني الذي وقعد عقدا يمتد حتى 30 من حزيران (يونيو) 2025.

من جانبه قال اللاعب في البيان إن “السرعة والعزيمة التي أظهر بها روما مدى رغبته في ضمي أحدث فارقا”، مبرزا “العواطف الكثيرة” التي عاشها في الأيام الأخيرة.

ورغم عدم الإعلان عن التفاصيل المالية رسميا، فقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب يقدر بـ6 ملايين يورو.

وأضاف ديبالا: “أنضم إلى فريق في صعود، لناد يواصل إرساء أسس متينة للمستقبل، ولمدرب، جوزيه مورينيو، سيكون ميزة”، مشيدا بـ”الأجواء التي تخلقها جماهير روما”.

من جانبه قال المدير الرياضي للنادي، تياجو بينتو، إن قرار اللاعب يشكل “شهادة على مصداقية النادي وعينة من العمل الجاد الذي نقوم به جميعا لدفع روما إلى الأمام”.

وتابع بينتو: “باولو لاعب ذو مكانة عالمية، فاز بألقاب بارزة وحظي بالإشادة في جميع أنحاء العالم؛ سيجلب هذا المستوى إلى روما وأنا متأكد من أننا، بوجوده في الفريق، سنكون أقوى وأكثر قدرة على المنافسة”.

كان ديبالا قد ودع في 30 حزيران (يونيو) الماضي يوفنتوس، الذي سجل بقميصه 115 هدفا وتوج معه بـ12 لقبا: الدوري الإيطالي (5 مرات) وكأس إيطاليا (4) وكأس السوبر الإيطالي (3).

وكان الدولي الأرجنتيني قد اتخذ قراره بالتعاقد مع روما، الذي بدأ الاستعداد للموسم الجديد في ألبوفيرا الأسبوع الماضي، فجر أول أمس الاثنين عقب تدخل من مورينيو قالت وسائل الإعلام الإيطالية أنه كان حاسما في قبول اللاعب لعرض الفريق. – (إفي)