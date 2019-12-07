روما يفرمل إنتر ميلان ويمنح يوفنتوس فرصة استعادة الصدارة

ميلانو – فرمل روما مضيفه إنتر ميلان المتصدر عندما أرغمه على التعادل السلبي الجمعة في ميلانو في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مانحا يوفنتوس فرصة استعادة الصدارة.

ورفع الـ”نيراتسوري” رصيده إلى 38 نقطة مقابل 36 نقطة ليوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية والذي يملك فرصة استعادة الصدارة السبت عندما يحل ضيفا على المثل الثاني للعاصمة لاتسيو، فيما صعد روما إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 29 نقطة.

وكان إنتر يمني النفس بتحقيق فوزه السادس على التوالي وتعزيز صدارته التي انتزعها الأحد الماضي بفوزه على سبال 2-1 وتعثر يوفنتوس امام ساسوولو 2-2 في اليوم ذاته.

وجاء التعادل في وقت يستعد فيه إنتر لقمة مرتقبة حاسمة الثلاثاء ضد ضيفه برشلونة الاسباني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى إلى حجز البطاقة الثانية عن المجموعة السادسة واللحاق بالنادي الكاتالوني الى الدور الثاني.

ويتعين على فريق المدرب أنتونيو كونتي الفوز على الفريق الكاتالوني لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية التي تجمع بين بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي. كما أن تحقيق نتيجة مماثلة للفريق الألماني تمنحه بطاقة العبور. (أ ف ب)