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رومينيغه يتوقع مساهمة أزمة كورونا بوقف التضخم في كرة القدم

منذ 34 دقيقة

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برلين – ستضع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حدا لتضخم “غير صحّي” للرواتب وانتقالات لاعبي كرة القدم، بحسب الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الالماني كارل-هاينتس رومينيغه.

وقال النجم السابق الخميس في افتتاحية بمجلة النادي: “أي أزمة تجلب معها الفرص. بلغت الرواتب ورسوم الانتقالات مبالغ غير صحية منذ زمن. فيروس كورونا والازمة التي استحدثها سيؤديان إلى ايقاف دائما أكثر، دائما أغلى، دائما أسرع”.

وتابع المهاجم السابق: “العرض والطلب سينظمان سوق الانتقالات ويفرضان توازنا جديدا”.

وتردد بايرن، أحد أغنى الاندية في العالم وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب الدوري المحلي، للسير في خط التعاقدات الباهظة في السنوات الماضية.

وتبلغ أكبر صفقة في تاريخ النادي البافاري 80 مليون يورو انفقها عام 2019 لضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز. قبلها لم يتجاوز عتبة مبلغ الـ 41,5 مليون يورو والذي انفقه لضم الفرنسي الآخر لاعب الوسط كورنتان توليسو في 2017. (أ ف ب)

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