رومينيغه يخطط لبدء الموسم التالي بألمانيا في الشتاء

برلين – يخطط رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغه، لبدء الموسم التالي في ألمانيا في الشتاء، إذا لزم الأمر من أجل انهاء الموسم الموقوف حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال رومينيغه في تصريحات لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه): “علينا لعب هذا الموسم حتى نهايته بأي ثمن.

لأسباب تتعلق بالعدالة الرياضة ومن أجل الحد من الأضرار الاقتصادية أيضا”. واعتبر أن الموسم يمكن أن ينتهي في سبتمبر/أيلول القادم إذا اقتضت الحاجة، على أن تؤجل بداية الموسم التالي حتى الشتاء.

وقال في هذا الصدد “إذا لم يكن هناك إمكانية أخرى من المنظور الصحي والسياسي، علينا أن نواجه هذا السيناريو”. ورفض رئيس البايرن إمكانية وقف الموسم الحالي بشكل نهائي، محذرا من أن ذلك سيقضي بخفض عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل. وأضاف”علينا أن ننهي الموسم، لا يهم متى”.

وفي هذا السياق انتقد رومينيغه ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لطرحه احتمالية إنهاء الموسم. وأكد أن “القول الآن إنه في يونيو/حزيران لن يكون من الممكن اللعب وينبغي وقف الموسم يسبب حالة من الضبابية في سوق كرة القدم”.

وأضاف أنه على الرغم من أن الوضع المالي لبايرن ميونج يجعل مقاومته للأزمة أكبر من فرق أخرى، فإن توقف المنافسات لفترة طويلة سيتسبب في مشكلات. -(إفي)