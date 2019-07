رومينيغه يعد بتعاقدات جديدة في بارين ميونيخ

برلين- وعد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة كارل هاينتس رومينيغيه الاثنين بتعاقدات جديدة لتعزيز صفوف النادي البارفاري للمنافسة بقوة الموسم المقبل.

وقال رومينيجه في مؤتمر صحفي بحضور المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز أحد الوافدين الجدد هذا الصيف: “علينا أن ننتظر ونرى. ما زلنا نبحث عن أجنحة بعد خسارتنا جناحين من الكراز الرفيع في شخص (الهولندي آريين) روبن و(الفرنسي فرانك ريبيري).



وأضاف “أتفهم أن هناك نفاد صبر. لكنني لست قلقًا على الإطلاق سنقوم بالمزيد من التعاقدات من الآن حتى 2 أيلول (سبتمبر) “، تاريخ إغلاق سوق الانتقالات في ألمانيا.

