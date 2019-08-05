الرياض – حدد المدرب الفرنسي هيرفيه رونار أهدافه مع المنتخب السعودي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعدما وقع على العقد مع الاتحاد المحلي للعبة برئاسة ياسر المسحل.

وأفاد رونار في المؤتمر الصحفي – الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة – بأن: “الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 هو أحد أهدافنا الرئيسية التي سنعمل عليها، ونسعى لتحقيقها، ونسعى لكتابة التاريخ والنجاح الذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي”.

وكان الاتحاد السعودي أعلن الإثنين الماضي تعيين رونار على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الأخضر، في أول تجربة للفرنسي مع منتخب وطني خارج حدود القارة الإفريقية، بعد أيام من إعلان رحيله عن تدريب المنتخب المغربي، الذي أشرف عليه منذ مطلع العام 2016.

وأتت خطوة استقالة رونار من تدريب المغرب في أعقاب خروج “أسود الأطلس” من الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، وذلك بالخسارة المفاجئة أمام بنين بركلات الترجيح، لكن الفرنسي أكد أن قراره كان متخذا قبل انطلاق البطولة.

أول مدرب في التاريخ يحقق كأس أفريقيا مع منتخبين مختلفين 🔝

عاد بمنتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب 20 عام 🌟

قفز بمنتخب المغرب من التصنيف 80 إلى 41 📊 نقدّم لكم إيرڤي رينارد مدرب المنتخب الوطني الجديد ⚪️💚 pic.twitter.com/sf8qIuLl6v — المنتخب السعودي (@SaudiNT) July 29, 2019

وخلف رونار في الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي أمضى عاما ونصف عام في منصبه، ولم يتم تجديد عقده بعد نهاية المشاركة في كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات، حيث خرج المنتخب من ثمن النهائي أمام اليابان (0-1).

وتطرق رونار الى الاختلاف بين قارتي آسيا وإفريقيا، مشيراً: “من خلال تجربة دامت 10 أعوام في إفريقيا، أستطيع القول أن الاختلاف هناك حتى بين شمال القارة وجنوبها، وأعتقد أن الأمر الأهم للمدرب هو التكيف مع البيئة التي تعمل بها، ومن المهم جدا أن أتواجد في السعودية لفترات طويلة”.

نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم إيرڤي رينارد مدربًا للمنتخب الوطني الأول . pic.twitter.com/HiUNxYyIlh — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 4, 2019

وكشف: “أنا على دراية بشغف الجماهير هنا، وأن المنافسة تزداد موسما بعد آخر بين الأندية، ولقد تحدثت مع العديد من اللاعبين المغاربة الذين سبق وأن لعبوا في الدوري السعودي، سيكون من مهامي أنا وطاقمي اكتشاف أبرز اللاعبين الذين بإمكانهم مساعدتي في عملي مع المنتخب”.

وتحدث رونار عن التواجد في نهائيات كأس العالم التي تعتبر تجربة عظيمة يود تكرارها كل مرة، موضحاً: “علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلا، وسنسعى سويا لتحقيقه”.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل عن سهولة في الاتفاق مع المدرب الفرنسي، موضحاً: “كانت هناك معايير وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، والاختيار وقع على الفرنسي هيرفيه رونار، الذي كانت المفاوضات معه ولله الحمد سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب”. (أ ف ب)