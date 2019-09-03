رونالدو أفضل لاعب في البرتغال للمرة الرابعة – فيديو

مدن – اختير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب برتغالي للعام الرابع على التوالي، في حفل جوائز الكرة الذهبية بالبرتغال الذي جرى في العاصمة لشبونة.

وتفوق رونالدو على منافسيه الأربعة، روبين نيفيس لاعب ولفرهامبتون، وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، وبرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي، وبرونو فرنانديز صانع ألعاب سبورتينغ لشبونة.

وهذه المرة العاشرة التي ينال فيها رونالدو هذه الجائزة.

Cristiano Ronaldo élu Joueur portugais de l'année🇵🇹pour la 10e fois de sa carrière😱💪👏 Sera-t-il couronné #TheBest le 23 septembre ? pic.twitter.com/tTPBPAJaQI — FIFA.com en français ⚽ (@fifacom_fr) September 3, 2019

وقال “الدون” عقب تتويجه: “كانت هناك العديد من اللحظات الجميلة الليلة، هذا العالم سريع للغاية، فقبل عام 2018، مررت بعام صعب على المستوى الشخصي، معقد للغاية”.

ووجه رونالدو رسالة إلى منافسيه الأربعة بعد الفوز بالجائزة حيث قال: “يمكن للجميع أن يكونوا هنا لأن لديهم موسما رائعا”. -(وكالات)