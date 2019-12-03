رونالدو: بلد الوليد سيُكافح بقوة للبقاء بالليغا

مدريد – أكد البرازيلي رونالدو نازاريو رئيس نادي بلد الوليد أن فريقه “سيكافح بقوة للبقاء” في دوري الدرجة الأولى الإسباني، البطولة التي يرى لاعب برشلونة وريال مدريد السابق أنها أصبحت تتسم بدرجة من التنافس أكبر من أي وقت مضى.

وجاءت تصريحات أسطورة كرة القدم البرازيلية في إطار فعاليات مؤتمر “سبيا آسيا 2019″، المقامة بالعاصمة الفلبينية مانيلا، والذي دعي رونالدو لحضوره كضيف شرف.

وصرح: “الموسم السابق كان صعبا. عانيت، عانينا، ولكننا حققنا هدفنا. أتمنى أن نستمتع هذا الموسم بشكل أكبر ونعاني أقل لأن الليغا أصبحت تنافسية أكثر من أي وقت مضى. الأندية متكافئة جدا، ومن ثم لن يكون الأمر سهلا”.

🗣 Así está viendo Ronaldo la temporada para el Real Valladolid https://t.co/CcIGb6hlsH — ElDesmarque Valladolid (@DesmarquePucela) December 3, 2019

وخلال مؤتمر صحفي نظمته رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا)، أوضح ورنالدو أنه يجري تغيير “الكثير من الأمور” داخل نادي بلد الوليد، وأبرز من بينها: “منظورنا الدولي، فقد بدأنا العمل على مستوى دولي، ونريد أن نكون معروفين ومحبوبين”.

وعن قرار مواصلة علاقته بكرة القدم الإسبانية، تذكر ورنالدو تاريخه في الليغا قائلا: “لقد أمضيت سبعة أعوام في اللعب بها. بلد الوليد ناد خاص للغاية في الليغا، ويحظى بتاريخ وقوة كبيرة. إنه تحد كبير وإنني سعيد للغاية بالقرار. سنكافح بقوة للبقاء بدوري الدرجة الأولى”.

ويحتل بلد الوليد حاليا المركز الخامس عشر بترتيب الليجا الإسبانية برصيد 18 نقطة، علما بأنه صعد نهاية الموسم الماضي لدوري الأضواء. (إفي)