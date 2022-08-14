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رونالدو رفض القاء التحية على جماهير اليونايتد (فيديو)

1:43 م2022-08-14
رونالدو رفض القاء التحية على جماهير اليونايتد
رونالدو رفض القاء التحية على جماهير اليونايتد

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رفض الدولي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ نجم مانشستر يونايتد، التوجه إلى جماهير الشياطين الحمر لتحيتهم، وذلك بعد الخسارة المذلة امام ​برينتفورد​ بنتيجة 4-0.

وشارك رونالدو في المباراة كأساسي، لكنه لم يتمكن من إحداث الفارق.

وبعد المباراة، حرص عدد من لاعبي مانشستر يونايتد التوجه إلى الجماهير من أجل توجيه التحية لهم، وكانت على وجوههم ملامح الحزن والاستياء.

وذكرت شبكة “مانشستر إيفننغ نيوز” الإنكليزية أن ستيف مكلارين مساعد مدرب مانشستر يونايتد، طلب من رونالدو التوجه إلى جماهير مانشستر يونايتد من أجل تحيتهم.

وأوضحت أن رونالدو رفض ما طلبه مكلارين، وتبادل معه بضع كلمات قبل التوجه للنفق المؤدي إلى غرف الملابس.

 

المصدر (السبورت)

1:43 م2022-08-14
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