رونالدو سعيد بيوفنتوس “الأكثر ميلا للهجوم”

تورينو (إيطاليا) – أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن “سعادته” من اعتماد فريقه يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية اسلوب “أكثر ميلا الى الهجوم” منذ وصول ماورسيو ساري على رأس الجهاز الفني هذا الصيف.

وقال اللاعب المنتقل الصيف الماضي من ريال مدريد الاسباني في مؤتمر صحافي عشية لقاء “بيانكونيري” مع لوكوموتيف موسكو الروسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا “أعتقد أن الفريق يتحسن، تزداد الثقة في أنفسنا. نلعب كرة قدم مختلفة وأكثر هجومية”.

وتابع رونالدو (34 عامًا) “لم يتغير دوري، لقد بات لي حرية أكبر ربما. أنا سعيد لأنه رويدا رويدا نصل الى المستوى الذي يجب أن يبلغه يوفنتوس. لدينا مدرب مختلف، أسلوب مختلف ولاعبون جدد. لقد تغيرنا للأفضل”.

وقد وصل ساري هذا الصيف من تشلسي الانكليزي الذي حقق معه أول ألقابه كمدرب بعد تتويجه بلقب الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” على حساب ارسنال في النهائي، خلفا لماسيميليانو اليغري الذي حقق خمسة القاب متتالية في “سيري أ” وبلغ نهائي دوري الابطال في مناسبتين (2015 و2017).

وتابع المتوج بالكرة الذهبية في خمس مناسبات “أحب الطريقة التي يرغب أن يعتمدها الفريق. نخلق فرصا أكثر وباتت ثقتنا بأنفسنا أعلى. أنا سعيد بهذه التغييرات. علينا ربما أن نسجل المزيد من الاهداف ولكن أنا فخور بما نقوم به”.

وتعليقا على بلوغه الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية الاسبوع الماضي أمام أوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، أكد رونالدو أن الموضوع بات وراءه.

وقال لاعب مانشستر يونايتد السابق “لقد أصبح الامر من الماضي. أريد أن أصل أبعد من ذلك وأحقق أرقاما أخرى من أجل مساعدة الفريق. أريد أن ألعب وأساعد الفريق للفوز بالالقاب. بالطبع أنا فخور بالانجازات الفردية، ولكن الاولوية هي للفوز بالالقاب مع يوفنتوس والبرتغال”.

وقد سجل رونالدو هدفه الـ701 خلال الفوز على بولونيا في الدوري الايطالي السبت وبات في رصيده هذا الموسم خمسة أهداف وتمريرة حاسمة في تسع مباريات مع يوفنتوس في جميع المسابقات. – (أ ف ب)