رونالدو على رادار باريس سان جيرمان

باريس – يضع باريس سان جيرمان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن قائمة أولوياته حال رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، لكن صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية كشفت الجمعة أن النادي الفرنسي يفكر أيضا في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتسبب خروج يوفنتوس من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، للمرة الثالثة على التوالي منذ وصول المهاجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق، في دفع النادي الباريسي إلى التفكير في التعاقد مع صاروخ ماديرا.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فتح (بي إس جي) على الفور الباب أمام إمكانية انضمام النجم البرتغالي إلى صفوفه.

وعلى الرغم من تعرضه لانتقادات في الوقت الحالي في إيطاليا، إلا أن المهاجم الدولي (36 عاما) ما زال قادرا على العطاء ويتمتع بقدرات تهديفية وبدنية عالية.

ويعمل باريس سان جيرمان جاهدا على تجديد عقد مبابي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2022، لكن المهاجم الشاب، وهو أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من أندية عديدة في العالم، يماطل في تجديد عقده ولا يبدو أنه في عجلة من أمره.

ويعلم النادي الفرنسي تماما أنه إذا لم يمدد عقد لاعبه البالغ من العمر 22 عاما، فإن بيعه هذا الصيف هو الخيار الأمثل للحصول على مقابل مادي ضخم بعد ضمه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وفي حالة حدوث ذلك، سيحاول باريس سان جيرمان ضم ميسي، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم والذي سينتقل مجانا قادما من برشلونة، إلى صفوفه لتعويض غياب مهاجمه الواعد.

جدير بالذكر أن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، هو اللاعب الذي يطالب نيمار، الذي سينتهي عقده أيضا في يونيو/حزيران 2022 ويبدو أنه على وشك التجديد، بضمه إلى الفريق.

ولكن إذا قرر المهاجم الأرجنتيني البقاء مع ناديه الإسباني مدى الحياة أو اختار فريقا آخر، مثل مانشستر سيتي الذي يبدو أيضا أنه يريد التعاقد معه، فسيكون كريستيانو رونالدو هو الاختيار المناسب، وفقا لـ (لو باريزيان).

وعلى الرغم من أن البرتغالي يتبقى له موسم آخر مع السيدة العجوز، إلا أن الانتقادات قد تدفع النادي الإيطالي إلى السماح برحيله حتى لا يضطر لدفع راتبه البالغ 31 مليون يورو صافي في الموسم.

ويتمتع رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بعلاقات جيدة للغاية مع وكيل اللاعب جورجي مينديز؛ كما أن النادي الفرنسي حاول بالفعل التعاقد معه في عام 2015، أثناء بحثه عن بديل للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وعلى الرغم من تسجيله 92 هدفا في 121 مباراة، إلا أن ذلك لم يمنع الانتقادات الموجهة إليه بسبب خروج الفريق من دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية على يد منافسين أقل منه نظريا، وهم أياكس أمستردام وليون وبورتو.

ويضاف إلى ذلك، أنه على الرغم من أهدافه الـ 27 في 32 مباراة هذا الموسم، إلا أن فريقه يواجه صعوبة في الحفاظ على لقب بطل الدوري الإيطالي. – (إفي)