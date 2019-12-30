رونالدو مهوس بالمجوهرات والحلي الثمينة – فيديو

مدن – ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال استضافته في مؤتمر دبي الرياضي، السبت، يرتدي طقما من الألماس قدرت قيمته بـ823 ألف دولار، أي ما يقارب 800 مليون سنتيم مغربية.

وكان رونالدو يرتدي، في يده اليسرى، ساعة نادرة من نوع “رولكس”، وخاتما ماسيا في الإصبع الأوسط، ودبلة مرصعة بالألماس في أصبح البنصر.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، فإن الساعة التي كان يرتديها رونالدو في معصم يده اليسرى، من طراز “رولكس جي تي إم ماستر آيس”، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالعشرات من قطع الألماس.

أما الخاتم الملفت للنظر في الإصبع الأوسط، فكان يحمل قطعة كبيرة من الألماس في المنتصف، وعشرات القطع الأصغر حجما، وفي إصبع البنصر، وضع رونالدو خاتما أصغر، يبدو مثل خاتم خطوبة، رغم أنه نفى التقارير التي تحدثت عن خطبته لصديقته وأم ابنته الصغرى جورجينا رودريغيز.

وسبق لرونالدو أن ظهر بساعة نادرة أخرى من ماركة “فرانك مولر”، يقدر سعرها بـ1.2 مليون جنيه إسترليني.

ويتقاضى رونالدو 30 مليون أورو سنويا من جوفنتوس، لكنه يجني دخلا أعلى من ذلك بكثير من الإعلانات والحملات الدعائية، فضحلا عن دخله من صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. -(وكالات)