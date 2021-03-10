رونالدو وأتلتيكو مدريد وموراتا ينضمون لمبادرة “بلاي ستيشن” لمساعدة أطفال السرطان

لندن – أصبح نادي أتلتيكو مدريد واللاعب البرازيلي السابق رونالدو والإسباني ألفارو موراتا، أحدث المنضمين إلى مبادرة “نادي المستكشفين” التي أطلقتها (بلاي ستيشن) لمساعدة الأطفال المصابين بمرض السرطان.

وسيتبرع هؤلاء المشاهير بممتلكات شخصية، بهدف أن تشتري الجماهير تذاكر -متاحة على موقع المبادرة عبر الإنترنت بسعر 5 يورو-، للدخول في سحب للفوز بهذه الأشياء التي تم التبرع بها.

وقدم اللاعب البرازيلي قميصا موقعا لفريق بلد الوليد الذي يترأسه، في حين تبرع موراتا بقميص يوفنتوس، بينما قدم الأتلتي العديد من الملابس التي تنتمي لفريقي الرجال والنساء.

وستذهب جميع العائدات لإنشاء غرف خاصة في المستشفيات تتضمن تقنية (بلاي ستيشن 5) للترفيه عن الأطفال المرضى أثناء عملية علاجهم من السرطان.

وإلى جانب رونالدو وموراتا والأتلتي، انضم لهذه المبادرة مشاهير آخرون، سواء من عالم كرة القدم مثل ريكي بويج، لاعب برشلونة وفيران توريس من مانسشتر سيتي، أو ممثلين مثل ميشيل جينر. – (إفي)