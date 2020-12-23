رونالدو وبونوتشي يعتذران عن “أسوأ” أداء ليوفنتوس الموسم الحالي

ميلانو – قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في يوفنتوس الإيطالي ليوناردو بونوتشي الأربعاء، اعتذارهما لجماهير نادي السيدة العجوز عن “أسوأ” أداء، بعدما مني بطل إيطاليا بأول خسارة له هذا الموسم في دوري كرة القدم أمام فيورنتينا المتواضع.

وخاض الـ”بيانكونيري” معظم المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد الكولومبي خوان كوادرادو بعد ربع ساعة من بداية المباراة التي خسرها على أرضه بنتيجة 3-صفر أمام فيورنتينا صاحب المركز الثامن عشر.

وكتب المدافع بونوتشي عبر صفحته على إنستاغرام “أسوأ يوفنتوس في هذا الجزء الأول من الموسم. أعتذر للجماهير باسمي أولاً وقبل كل شيء. لا شيء لأضيفه”.

أما رونالدو فانتقد “نتيجة بعيدة عن أن تكون مقبولة”، حيث فشل النجم البرتغالي في زيادة أهدافه الـ12 التي يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري.

وقال اللاعب البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات على إنستغرام “أمس، بأداء ضعيف ونتيجة بعيدة عن أن تكون مقبولة، أنهينا مبارياتنا المقررة لعام 2020، وهو عام مميز من نواح عدة”.

وأَضاف “الملاعب الفارغة، بروتوكولات كوفيد، المباريات مؤجلة، والتوقفات الطويلة والروزنامة المزدحمة للغاية”.

وتابع “لكن هذا ليس عذراً لأي شيء. نحن نعلم أنه يتعين علينا أن نبذل المزيد، من أجل اللعب بشكل أفضل والفوز بطريقة متواصلة”.

وأكد رونالدو أن “نحن يوفنتوس! ولا يمكننا ببساطة قبول أي شيء أقل من التميز على أرض الملعب! آمل أن يساعدنا هذا التوقف القصير على العودة أقوى وأكثر اتحاداً من أي وقت مضى، لأن الموسم لا يزال طويلاً، وفي النهاية نعتقد أننا سنحتفل مرة أخرى مع جماهيرنا”.

وتوجه إلى الجماهير بالقول “ثقوا بنا وبفريقنا بقدر ما نثق بكم، وسنقدم لكم ما تنتظرونه”.

وكانت الهزيمة نكسة مزدوجة ليوفنتوس، بعدما ألغى قرار لجنة تحكيمية في اللجنة الاولمبية الايطالية فوز النادي على نابولي بنتيجة 3-0 عندما انسحب الأخير من المباراة لاصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد وقررت اعادة المباراة في موعد لاحق.

ومع عدم احتساب هذه النقاط الثلاث وخسارة الثلاثاء، بات يوفنتوس يملك 24 نقطة فقط متخلفا بفارق 7 عن ميلان المتصدر الذي يلتقي لاتسيو الاربعاء.

وكان نابولي رفع قضيته إلى احدى اللجان التحكيمية التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية بعدما رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي الطعون التي تقدم بها.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان الثلاثاء إنها “قبلت الاستئناف الذي قدمه نابولي وألغت دون تأجيل قرار محكمة الاستئناف الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بما في ذلك عقوبتا الخسارة أمام يوفنتوس وخصم نقطة”.

– (أ ف ب)