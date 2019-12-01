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رونالدو وديبالا يُجنّبان يوفنتوس هزيمته الأولى بالتعادل مع ساسوولو

منذ 3 ساعات

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روما – تجنب “حامل اللقب” يوفنتوس هزيمته الأولى للموسم وخرج متعادلا من مباراته وضيفه ساسوولو 2-2 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، ما منح إنتر ميلان فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقا على ضيفه سبال.

وبعد أن كان مرشحا لحسم اللقاء على حساب فريق لم يسبق له الفوز عليه في تورينو منذ مشاركته الأولى في دوري الأضواء موسم 2013-2014، وجد يوفنتوس نفسه مهددا بتلقي هزيمته الأولى بعد أن تخلف 1-2 في مستهل الشوط الثاني، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلا وتسبب بركلة جزاء نفذها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فك صيامه عن التسجيل منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر، حين سجل هدف الفوز القاتل على جنوى 2-1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أيضا في المرحلة العاشرة.

ورفع يوفنتوس الذي توقف مسلسل انتصاراته على ساسوولو عند 7 مباريات متتالية، رصيده الى 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر الثاني الذي سيكون أمام فرصة مثالية لازاحة غريمه عن الصدارة. (أ ف ب)

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