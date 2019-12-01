رونالدو وديبالا يُجنّبان يوفنتوس هزيمته الأولى بالتعادل مع ساسوولو

روما – تجنب “حامل اللقب” يوفنتوس هزيمته الأولى للموسم وخرج متعادلا من مباراته وضيفه ساسوولو 2-2 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي، ما منح إنتر ميلان فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقا على ضيفه سبال.

FT | Finisce qui all'Allianz Stadium.

Un punto per parte, 2-2 il finale di #JuveSassuolo pic.twitter.com/xTpf5vYKuD — JuventusFC (@juventusfc) December 1, 2019

وبعد أن كان مرشحا لحسم اللقاء على حساب فريق لم يسبق له الفوز عليه في تورينو منذ مشاركته الأولى في دوري الأضواء موسم 2013-2014، وجد يوفنتوس نفسه مهددا بتلقي هزيمته الأولى بعد أن تخلف 1-2 في مستهل الشوط الثاني، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلا وتسبب بركلة جزاء نفذها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فك صيامه عن التسجيل منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر، حين سجل هدف الفوز القاتل على جنوى 2-1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أيضا في المرحلة العاشرة.

ورفع يوفنتوس الذي توقف مسلسل انتصاراته على ساسوولو عند 7 مباريات متتالية، رصيده الى 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر الثاني الذي سيكون أمام فرصة مثالية لازاحة غريمه عن الصدارة. (أ ف ب)