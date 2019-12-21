رونالدو وريال مدريد.. “عندما يحجب الماء عن الطحين”

حسام بركات

عمان- يستحيل على الطحين أن يغدو عجينا لولا الماء، وما كان لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يصل إلى ما وصل إليه لولا سنواته التسع في ريال مدريد “سيد” أوروبا في 13 مناسبة.

ويرى محللون أن خروج رونالدو لم يؤثر على الفريق الملكي، بل على العكس ساعد على تفجير البركان الساكن في المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي يتشارك بعد 17 جولة من الدوري الاسباني، صدارة الهدافين مع معشوق كتالونيا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 13 هدفا.

ولكن ريال مدريد خاض منذ رحيل رونالدو خمس مباريات ضد برشلونة -آخرها الكلاسيكو السلبي المثير للجدل- فتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات ولم يسجل سوى هدفين “مارسيلو وفاسكيز” مقابل عشرة أهداف هزت شباكه.

ويأتي السؤال هنا.. هل كان هذا هو الحال مع رونالدو؟. التاريخ القريب يقول إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خاض منذ انتقاله للملكي صيف العام 2009 ثلاث مباريات قبل أن يسجل هدفا، كان الأول له في شباك برشلونة، وتحديدا في إياب الدوري الاسباني لكرة القدم 2010-2011 من ركلة جزاء.

بعد ذلك كسر رونالدو بالذات سطوة مرعبة كان فرضها الفريق الكتالوني على أبيض مدريد منذ السابع من أيار (مايو) 2008، عندما سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي لنهائي كأس الملك 2011 من رأسية خرافية.

وخلال ثمانية مواسم تمكن رونالدو من تسجيل 18 هدفا في شباك برشلونة في مختلف المسابقات المحلية، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الايطالي في خطوة قيل إنه أُرغم عليها لدواع “مالية”.

وإذا استمعنا جيدا إلى لغة الأرقام، نجد أن ريال مدريد في حقبة الدون البرتغالي، سجل ثلاثة أهداف على الغريم الأزلي برشلونة في 4 مباريات فقط، واللافت في هذه المباريات أن رونالدو كان شريكا دائما بالتسجيل ولو بهدف واحد على الأقل.

(3-1) إياب نصف نهائي كأس الملك 2013 (سجل هدفين).

(3-4) إياب الدوري 2013-2014 (سجل هدفا من ركلة جزاء).

(3-1) ذهاب الدوري 2014-2015 (سجل هدفا من ركلة جزاء).

(3-1) ذهاب كأس السوبر 2016 (دخل بديلا في الشوط الثاني وسجل هدفا وطُرد).

وسجل ريال مدريد في حقبة رونالدو هدفين في مباراة واحدة ضد برشلونة في 13 مناسبة، واللافت أيضا أن رونالدو سجل في ثمان منها ولم يشارك للإصابة أو الإيقاف في مناسبتين، كما تغيب عن شوط واحد على الأقل في مباراتين.

(2-2) ذهاب كأس السوبر 2011 (لم يسجل).

(2-3) إياب كأس السوبر 2011 (سجل هدفا).

(2-3) ذهاب كأس السوبر 2012 (سجل هدفا).

(2-1) إياب كأس السوبر 2012 (سجل هدفا).

(2-2) إياب نصف نهائي كاس الملك 2012 (سجل هدفا).

(2-1) إياب الدوري 2011-2012 (سجل هدفا).

(2-2) ذهاب الدوري 2012-2013 (سجل هدفين).

(2-1) إياب الدوري 2012-2013 (شارك في الشوط الثاني ولم يسجل).

(2-1) نهائي كأس الملك 2014 (لم يشارك للإصابة).

(2-1) إياب الدوري 2015-2016 (سجل هدفا).

(2-0) إياب كأس السوبر 2016 (لم يشارك للإيقاف).

(2-3) إياب الدوري 2016-2017 (لم يسجل).

(2-2) اياب الدوري 2017-2018 (سجل هدفا وأصيب ولم يشارك في الشوط الثاني).

أما في المباريات التي سجل فيها ريال مدريد مع رونالدو هدفا واحدا على برشلونة، فلم يكن الفوز من نصيبه إلا مرة واحدة (نهائي الكأس 2011) مقابل ثلاثة تعادلات ومثلها من الخسائر، وسجل رونالدو في 4 مناسبات مختلفة، منها مناسبة الفوز.

كل هذه الأرقام تؤكد أن رحيل رونالدو أفقد ريال مدريد الكثير، خصوصا في المباريات الكبيرة التي تحتاج إلى من يحسمها، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في “كلاسيكو الأربعاء” الذي سيطر فيه الفريق الملكي بالكامل على منطقة وسط الملعب، ومع ذلك لم يتمكن من الوصول إلى شباك الحارس الألماني تير شتيغن، ولو أن كفة الميزان كانت “بالعكس” لخرج برشلونة فائزا بخماسية على الأقل.