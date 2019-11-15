رونالدو يسجل ثلاثية في فوز البرتغال ويقترب من هدفه الدولي الـ 100

فارو (البرتغال) – سجل كريستيانو رونالدو ثلاثية أخرى ليتقرب من هدفه الدولي المئة بعدما قاد البرتغال بطلة أوروبا للفوز 6-صفر على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 ليل الخميس.

ورفع رونالدو، الذي سجل الثلاثية رقم 55 في مسيرته والتاسعة مع البرتغال، رصيده إلى 98 هدفا دوليا وسيصبح ثاني لاعب يسجل مئة هدف مع منتخب بلاده بعد الإيراني علي دائي.

وسجل بيتزي وجونسالو باسينسيا وبرناردو سيلفا الأهداف الثلاثة الأخرى في انتصار البرتغال ضمن المجموعة الثانية.

ورغم الفوز سينتظر حامل اللقب لتأكيد التأهل إلى بطولة العام المقبل عقب فوز صربيا على لوكسمبورج 3-2.

وتحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 14 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على صربيا وستتأهل في حال فوزها خارج أرضها على لوكسمبورج يوم الأحد المقبل.

وتأهلت أوكرانيا متصدر المجموعة إلى نهائيات البطولة بالفعل.

ولم يظهر رونالدو أي دليل على وجود مشكلة في الركبة أدت إلى استبداله في آخر مباراتين مع يوفنتوس، وكان رد فعله غاضبا عند خروجه في المرة الثانية، وكاد أن يصل إلى مئة هدف يوم الخميس.

وأوضح فرناندو سانتوس مدرب البرتغال أنه لم تكن لديه أي شكوك بشأن أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الوطني.

وقال ”سألته لو كان جاهزا للعب وتعلق الأمر بالتحدث معه فقط. لم تكن لدي أي شكوك بشأن حالته بل كانت كذلك عند الأشخاص الآخرين. لا توجد مفاجآت بشأن رونالدو“.

وبدأ رونالدو المباراة بقوة عندما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة نفذها بنجاح.

ودفعت ليتوانيا ثمن الأداء المتواضع بعد ذلك بنحو 15 دقيقة عندما فقدت الكرة في منتصف الملعب ومررها باسينسيا سريعا إلى رونالدو ليسددها مباشرة في المرمى من 25 مترا.

وهز بيتزي وباسينسيا وسيلفا الشباك في غضون 11 دقيقة من الشوط الثاني وسدد رونالدو كرتين خارج الملعب.

وأكمل اللاعب البالغ عمره 34 عاما الثلاثية في الدقيقة 65 قبل أن يمهد باسينسيا كرة أخرى له لكن رونالدو أطاح بها فوق العارضة. (رويترز)