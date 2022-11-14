رونالدو يشعر بالخيانة في مانشستر يونايتد ويهاجم تين هاج

مدن – قال المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إنه يشعر بـ”الخيانة” من قبل ناديه، مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي أصبح “كبش فداء له” بتوجيه اللوم إليه على كل خطأ يحدث نادي النادي، مشيرا إلى أنه مجبر الآن على مغادرته.

وقال كريستيانو في مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان “مانشستر يونايتد حاول إجباري على الرحيل. ليس فقط المدرب، لكن أيضا بعض من الأشخاص المحيطين بالنادي. شعرت بالخيانة”.

وأضاف اللاعب صاحب الـ37 عاما الذي يخوض حقبته الثانية مع “الشياطين الحمر” والذي ارتدى ايضا قميص ريال مدريد ويوفنتوس سابقا، “أشعر أن بعض الأشخاص لا يريدوني في مانشستر يونايتد، ليس فقط هذا العام ولكن أيضا منذ الموسم الماضي”.

وبالحديث عن مدربيه في الفترة الماضية داخل يونايتد، قال النجم البرتغالي إنه يحترم فقط النرويجي أولي جونار سولشاير، الذي أقيل بعد عدة أسابيع من عودة “الدون” للنادي.

وحول رالف رانجنيك، قال “إذا لم تكن مدربا من قبل، فكيف تأتي لقيادة ناد بحجم مانشستر يونايتد؟ لم أسمع عنه من قبل”.

وبخصوص المدرب الحالي، الهولندي إريك تين هاج، الذي أبعد رونالدو عن المشاركة الشهر الماضي لعدة مشكلات، قال “أنا لا أكن له الاحترام لأنه لم يظهر الاحترام لي. إذا لم يحترمني، فأنا لن أحترمه أبدا”.

وبخصوص زميله السابق بالفريق والمدرب الحالي، واين روني، قال البرتغالي “لا أعلم لماذا ينتقدني بهذا السوء. ربما على الأرجح لأنه أنهى مشواره وأنا لازلت ألعب في أعلى مستوى. لن أقول إنني أبدو أفضل منه”. – (إفي)