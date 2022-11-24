رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ لكأس العالم

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنجازًا قياسيًا، خلال مواجهة غانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022، على ملعب “974”.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح البرتغال في الدقيقة 62 من عمر المباراة، إثر وجود التحام بين محمد ساليسو مدافع غانا مع كريستيانو رونالدو.

وانبرى رونالدو للتسديد، ونجح في تسجيل هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 65، حيث سدد على يمين الحارس لاورنس أتي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 5 نسخ مختلفة من البطولة (2006، و2010، و2014، و2018 و2022).

وأضافت الشبكة: “رونالدو تفوق على ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، والألماني ميروسلاف كلوزه، والبرازيلي بيليه، والألماني أوفه زيلر حيث سجل كل منهم في 4 نسخ مختلفة”.