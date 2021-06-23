رونالدو يعادل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية للإيراني دائي

بودابست -عادل مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية المسجل باسم الدولي الايراني السابق علي دائي بتسجيله ثنائية في مرمى المنتخب الفرنسي في المباراة التي أقيمت في بودابست ضمن الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أوروبا في كرة القدم.

ومنح رونالدو التقدم للبرتغال (30 من من ركلة جزاء)، ورد عليه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة بثنائية (45+2 من ركلة جزاء و47)، قبل أن يسجل الدون التعادل (60 من ركلة جزاء) رافعا رصيده غلى 109 أهداف دولية. -أ ف ب