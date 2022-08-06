رونالدو يعلن جاهزيته لمباراة مانشستر يونايتد

أعلن الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، جاهزيته لمباراة فريقه القادمة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستقبل مانشستر يونايتد نظيره فريق برايتون على ملعب “أولد ترافورد”، عصر الأحد 7 أغسطس 2022، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت القاهرة بالجولة الافتتاحية في البريميرليج.

ومن خلال يومياته بحسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” نشر رونالدو صورة له وهو في ملعب أولد ترافورد خلال مباراة رايو فاييكانو الودية مُعلقًا: “جاهز”.

رونالدو كان غاب عن مانشستر يونايتد، خلال الجولة التحضيرية، ولم يشارك في أي مباراة ودية لأسباب عائلية ولم يشارك ألا في 45 دقيقة فقط ضد فاييكانو.

ويرتبط رونالدو بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، وخاصًة في ظل عدم مشاركة ناديه في دوري أبطال أوروبا، حيث يريد البرتغالي المشاركة في التشامبيونزليج، ولكنه لم يتوصل إلى أي اتفاق مع أي نادٍ حتى الآن.