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رونالدو يفاجئ أطفال أحد مستشفيات تورينو بالهدايا

منذ 31 دقيقة
رونالدو وصديقته يزوران أطفال في مستشفى-وكالات

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روما- زار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أحد مستشفيات مدينة تورينو، حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال الموجودين به.
وذهب رونالدو للمستشفى برفقة صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، وذلك بعد المشاركة في المران الصباحي لفريقه استعدادا لمواجهة أتالانتا على ملعب (أتليتي آتزوري إيطاليا) ضمن الجولة الـ18 من “السيري آ”.
وتحدث نجم ريال مدريد الإسباني سابقا مع الأطفال، ووزع عليهم الهدايا، كما التقط الصور التذكارية معهم ومع آبائهم.
وكان في استقبال قائد منتخب البرتغال مدير المستشفى ومديرة قسم طب السرطان، كما تحدث مع أفراد الطاقم الطبي من العاملين بالمستشفى.
وتأتي زيارة النجم البرتغالي للمستشفى بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد في أوروبا والعالم وقرب نهاية العام 2018.-(إفي)

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