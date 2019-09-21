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رونالدو يقود يوفنتوس لفوز صعب على فيرونا

منذ 30 دقيقة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس -(ا ف ب)

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تورينو- قلب يوفنتوس تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 – 1 على فيرونا يوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وانتزع يوفنتوس صدارة جدول الدوري الإيطالي مؤقتا رافعا رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات وتجمد رصيد فيرونا عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.
وشهدت المباراة ندية واضحة من فيرونا الذي كاد ينتزع التعادل من يوفنتوس أكثر من مرة في الشوط الثاني. وكان فيرونا البادئ بالتسجيل عن طريق البرتغالي ميغيل فيلوسو في الدقيقة 21 بعدما أهدر زميله صامويل دي كارميني ضربة جزاء للفريق قبلها بثوان قليلة.
ورد يوفنتوس بهدف التعادل بتوقيع آرون رامزي في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل. وفي الشوط الثاني، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 49.-وكالات

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