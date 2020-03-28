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رونالدو يوافق على تخفيض راتبه مع يوفنتوس

منذ 21 دقيقة
نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو - (أ ف ب)

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ميلانو – وافق كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي، على تخفيض راتبه في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها الأندية.

وتعاني الأندية من توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن اللاعب البرتغالي اجتمع بقائدي “السيدة العجوز” جورجيو كيلليني وجيانلويجي بوفون.

واتفق الثلاثي على تخفيض رواتبهم، لمساعدة النادي على دفع باقي رواتب الأطقم الرياضية بالنادي.

وأكدت الصحيفة أن الدون وافق على تخفيض راتبه مع يوفنتوس بقيمة 3.8 مليون يورو في الثلاثة أشهر القادمة.

ويأتي موقف رونالدو في ظل الأزمة الطاحنة التي تمر بها الأندية نتيجة توقف كافة المسابقات المحلية والدولية.

ولا يعد هذا الموقف الإنساني هو الأول من نوعه للاعب الحاصل على 5 كرات ذهبية في تاريخه.

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