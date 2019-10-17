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رونالدينيو: فينيسيوس سيكون بين أفضل لاعبي العالم قريبا

منذ 40 دقيقة

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بوجوتا – أكد اللاعب البرازيلي السابق رونالدينيو أن مواطنه لاعب ريال مدريد الشاب فينيسيوس، سينضم في وقت قصير إلى قائمة أفضل لاعبي كرة القدم بالعالم.

وقال رونالدينيو في تصريحات صحفية من بوجوتا، قبل مباراتين استعراضيتين يعتزم خوضهما في العاصمة الكولومبية وكالي: “فينيسيوس في واحد من أفضل الأندية بالعالم، أعتقد أنه سوف يكون بين الأفضل قريبا”.

ومن ناحية أخرى، أكد رونالدينيو الذي توج مع منتخب البرازيل بمونديال 2002 في كوريا واليابان، أنه يرى منتخب “السيليساو” في تطور مستمر لذا يتمنى أن “يعود ليتوج بألقاب مهمة”.

ووصل رونالدينيو، لاعب جريميو وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق، إلى بوجوتا ليخوض اليوم الخميس مباراة استعراضية سيرتدي خلال احد شوطيها قميص إندبنديينتي سانتا فيه وفي الأخر قميض أتلتيكو ناسيونال، وبعدها سيتوجه رونالدينيو إلى كالي، حيث سيخوض مباراة استعراضية أخرى الأحد بين أمريكا وديبورتيفو كالي.

وتحدث رونالدينيو عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب بجواره في برشلونة، مذكرا بأنه هو من مرر الكرة لقائد البرسا حاليا حتى يسجل أول أهدافه مع الفريق الكتالوني.

وقال في هذا الصدد عن لاعبي مركز الجناح الذي كان يلعب به: “أعتقد أنه من المهم للغاية لكل فريق أن يحظى بلاعب بهذه المقومات حتى يتلقى المهاجمون كرات جيدة”. (إفي)

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