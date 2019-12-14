رونالدينيو يخسر مباراة خيرية في المكسيك

كويرناباكا (المكسيك) – قاد اللاعب المكسيكي السابق كواوتيموك بلانكو أصدقائه لكسر التعادل مع أصدقاء النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، ليمنح الفوز لفريقه بنتيجة 6-5 في مباراة خيرية جمعت أساطير في كرة القدم.

وقدمت المباراة التي أقيمت الجمعة على ملعب “أجوستين كوروكو دياز دي كويرناباكا” بوسط المكسيك، كرة قدم وكذلك متعة مع رونالدينيو، الذي أظهر ومضات من الموهبة التي اشتهر بها حين كان لاعبا إضافة إلى تسجيل هدفين من خماسية فريقه.

Los amigos de Cuauhtémoc Blanco le ganan 6-5 a los de Ronaldinho, en un partido de leyendas https://t.co/uVkUPfMBnY — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) December 14, 2019

وبعد سباق تهديفي من الفريقين قادهما للتعادل 5-5، حسم بلانكو الفوز لأصدقائه في الدقيقة 82 حين سجل الهدف السادس لفريقه، وكانت هذه هدية بلانكو بعدما أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 67، قبل دقيقتين من خروج رونالدينيو من أرض الملعب وسط تصفيق الجماهير.

وشارك أسطورة الكرة البرازيلية في هذا اللقاء بدعوة من بلانكو، الذي يتولى حاليا منصب حاكم ولاية موريلوس، وسيتم منح عائدته لبرنامج يهدف إلى تطوير الأسر. (إفي)