رونالدينيو يخوض مباراتين استعراضيتين في كولومبيا الشهر المقبل

بوجوتا – سيشارك النجم البرازيلي السابق وبطل العالم مع “السيليساو” بالعام 2002، رونالدينيو، في مباراة استعراضية مع فريق إنديبندينتي سانتا في الكولومبي الشهر المقبل أمام فريق لم تحدد هويته بعد.

وأكد النجم البرازيلي في مقطع فيديو نشره النادي الكولومبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “سأكون أسدا آخر يوم 17 تشرين أول (اكتوبر) المقبل”.

وسيدافع صاحب الـ39 عاما عن قميص الفريق العاصمي، أول بطل للدوري في البلد اللاتيني والمتوج بلقب كوبا سودأمريكانا في العام 2015، أمام “منافس لم تحدد هويته بعد”، حسبما أعلن القائمون على المباراة.

وسيقوم نجم برشلونة الإسباني سابقا ببعض الأنشطة الأخرى مثل لقاءات مع الجماهير ومران خاص وحفلة خاصة،

وبالإضافة لهذا اللقاء، سيشارك صاحب الكرة الذهبية في العام 2005 بمباراة أخرى على ملعب (باسكوال جيريرو) في مدينة كالي يوم 20 من نفس الشهر.

وتم الإعلان في آذار (مارس) الماضي عن زيارة رونالدينيو إلى كولومبيا في حزيران (يونيو) الماضي لعقد مجموعة من اللقاءات مع الأطفال، والتحدث مع نجوم الكرة المحلية، فضلا عن خوض مباراة استعراضية، إلا أن القائمين على الحدث أعلنوا آنذاك عن إلغاء الزيارة لـ”أسباب شخصية للنجم البرازيلي”.

Brazilian superstar Ronaldinho to come out of retirement AGED 39 to feature for Santa Fe https://t.co/wwrsmIpjuy #FOOTBALL

— ⚽️⚽️FootyNewsMedia⚽️⚽️ (@FootyNewsMedia) September 12, 2019