رونالدينيو يخوض مباراتين استعراضيتين في كولومبيا الشهر المقبل

بوجوتا – سيشارك النجم البرازيلي السابق وبطل العالم مع “السيليساو” بالعام 2002، رونالدينيو، في مباراة استعراضية مع فريق إنديبندينتي سانتا في الكولومبي الشهر المقبل أمام فريق لم تحدد هويته بعد.

وأكد النجم البرازيلي في مقطع فيديو نشره النادي الكولومبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “سأكون أسدا آخر يوم 17 تشرين أول (اكتوبر) المقبل”.

وسيدافع صاحب الـ39 عاما عن قميص الفريق العاصمي، أول بطل للدوري في البلد اللاتيني والمتوج بلقب كوبا سودأمريكانا في العام 2015، أمام “منافس لم تحدد هويته بعد”، حسبما أعلن القائمون على المباراة.

Ronaldinho jugará con el Independiente Santa Fe en partido de exhibición

– https://t.co/ODXLoDlVpU pic.twitter.com/3LEPYwU09n — Noticias24 (@noticias24) September 12, 2019

وسيقوم نجم برشلونة الإسباني سابقا ببعض الأنشطة الأخرى مثل لقاءات مع الجماهير ومران خاص وحفلة خاصة،

وبالإضافة لهذا اللقاء، سيشارك صاحب الكرة الذهبية في العام 2005 بمباراة أخرى على ملعب (باسكوال جيريرو) في مدينة كالي يوم 20 من نفس الشهر.

وتم الإعلان في آذار (مارس) الماضي عن زيارة رونالدينيو إلى كولومبيا في حزيران (يونيو) الماضي لعقد مجموعة من اللقاءات مع الأطفال، والتحدث مع نجوم الكرة المحلية، فضلا عن خوض مباراة استعراضية، إلا أن القائمين على الحدث أعلنوا آنذاك عن إلغاء الزيارة لـ”أسباب شخصية للنجم البرازيلي”.

Brazilian superstar Ronaldinho to come out of retirement AGED 39 to feature for Santa Fe https://t.co/wwrsmIpjuy #FOOTBALL — ⚽️⚽️FootyNewsMedia⚽️⚽️ (@FootyNewsMedia) September 12, 2019

يذكر أن النجم الموهوب الذي أسدل الستار على مسيرة عمرها 17 عاما، فاز أيضا بلقب كوبا أمريكا في العام 1999 وكأس القارات عام 2005 بألمانيا ومونديال دون 17 عاما مع البرازيل، أما على صعيد الأندية، ففاز بلقب دوري الأبطال واثنين في الليغا ومثلهما في كأس السوبر الإسباني خلال فترته مع البلاوجرانا منذ 2003 وحتى 2008.

كما فاز بلقب ‘الإسكوديتو’ مع ميلان الإيطالي، بينما توج بلقبي كوبا ليبرتادوريس في 2013 ، وكوبا سودأمريكانا في 2014 مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، وعلى صعيد الألقاب الفردية، توج رونالدينيو بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مرتين، ومنحته مجلة (فرانس فوتبول) جائزة الكرة الذهبية في 2005. (إفي)