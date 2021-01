روني ينهي مسيرة مظفرة كلاعب ويتفرغ لتدريب دربي كاونتي

لندن – انهى نجم مانشستر يونايتد ومنتخب انجلترا السابق واين روني مسيرة مظفرة في الملاعب ليتفرغ لتدريب نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى الانكليزية الجمعة.

وأكد دربي كاونتي ان روني (35 عاما)وافق على عقد رسمي للاشراف على الفريق حتى عام 2023 بعد ان شغل مهمة المدرب الموقت بعد اقالة الهولندي فيليب كوكو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اشرف خلال هذه الفترة على تسع مباريات ففاز في 3 وتعادل في اربع وخسر اثنتين.

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي (53 هدفا) وفريق مانشستر يونايتد (253) وقع عقدا لمدة عامين ونصف حتى صيف عام 2023.

وأضاف أن روني “اختار إنهاء مسيرته الرائعة كلاعب للتركيز بشكل كامل على عمله مدربا” للفريق صاحب المركز 22 في ترتيب الدرجة الاولى التي تضم 24 فريقا.

ورحب الرئيس التنفيذي لدربي كاونتي ستيفان بيرس بتعاقد فريقه مع روني وقال “نحن مغتبطون بعد تأكيد التعاقد مع واين روني كمدرب جديد لفريقنا”.

Loved every minute of my playing career but excited to get started in management with a great club in @dcfcofficial.

Thanks for all the messages and best wishes, appreciate them all ❤️ pic.twitter.com/zYABfF9UBx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) January 15, 2021