روني ينهي مسيرة مظفرة كلاعب ويتفرغ لتدريب دربي كاونتي

لندن – انهى نجم مانشستر يونايتد ومنتخب انجلترا السابق واين روني مسيرة مظفرة في الملاعب ليتفرغ لتدريب نادي دربي كاونتي من الدرجة الاولى الانكليزية الجمعة.

وأكد دربي كاونتي ان روني (35 عاما)وافق على عقد رسمي للاشراف على الفريق حتى عام 2023 بعد ان شغل مهمة المدرب الموقت بعد اقالة الهولندي فيليب كوكو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اشرف خلال هذه الفترة على تسع مباريات ففاز في 3 وتعادل في اربع وخسر اثنتين.

وأوضح النادي في بيان أن الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي (53 هدفا) وفريق مانشستر يونايتد (253) وقع عقدا لمدة عامين ونصف حتى صيف عام 2023.

وأضاف أن روني “اختار إنهاء مسيرته الرائعة كلاعب للتركيز بشكل كامل على عمله مدربا” للفريق صاحب المركز 22 في ترتيب الدرجة الاولى التي تضم 24 فريقا.

ورحب الرئيس التنفيذي لدربي كاونتي ستيفان بيرس بتعاقد فريقه مع روني وقال “نحن مغتبطون بعد تأكيد التعاقد مع واين روني كمدرب جديد لفريقنا”.

Loved every minute of my playing career but excited to get started in management with a great club in @dcfcofficial. Thanks for all the messages and best wishes, appreciate them all ❤️ pic.twitter.com/zYABfF9UBx — Wayne Rooney (@WayneRooney) January 15, 2021

واضاف “نتائجنا الجيدة في الاونة الاخيرة بقيادة روني ترافقت مع تقديم عروض ايجابية”.

اما روني فقال “فخر كبير لي ان احذو حذو مدربين كبار امثال براين كلاف، جيم سميث، فرانك لامبارد وفيليب كوكو في تدريب دربي كاونتي”.

واضاف “اعد الجميع من مجلس ادارة وانصار النادي والعاملين في الجهاز الفني ان ابذل قصارى جهدي لتحقيق الامكانيات التي كنت شاهدا عليها في الاشهر ال12 الاخيرة في هذا النادي التاريخي”.

وانتقل روني الى اللعب في صفوف دربي كاونتي في كانون الثاني/يناير 2020 وخاض معه 35 مباراة.

وسيرافق روني في تدريب دربي كاونتي زميله السابق في الفريق ليام روسنيور الذي عين مدربا مساعدا، وحارس المرمى الدولي الإيرلندي السابق شاي غيفن المعيَّن مسؤولا عن الفريق الأول.

ونوه الاتحاد الانكليزي بانجازات روني في صفوفه وقال على موقعه على تويتر “اسطورة منتخب الاسود الثلاثة (لقب منتخب انكلترا)ز اسمى التهاني على مسيرة مظفرة كلاعبز نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك التدريبية”.

وكان لسان حال ناديه السابق مانشستر يونايتد مماثلا بقوله على تويتر ايضا “قائد، هداف، اسطورة والان مدرب. اعتزال سعيد، شكرا للذكريات الرائعة”.

بدأ روني مسيرته لاعبا في صفوف ايفرتون عام 2002 عندما كان في السادسة عشرة من عمره. ظهر الى الاضواء عندما سجل باكورة اهدافه خلال مسيرته بتسديدة قوية من 30 مترا قبل بلوغه السابعة عشرة من عمره في مرمى حارس مرمى ارسنال الشهير ديفيد سيمان.

بعد عروضه اللافتة في كأس اوروبا 2004، تعاقد معه مانشستر يونايتد في صيف العام ذاته مقابل 37 مليون دولار وقال عنه حينها المدرب الاسطوري للشياطين الحمر السير اليكس فيرغوسون “اعتقد باننا تعاقدنا مع افضل لاعب شاب انجبته هذه البلاد منذ 30 عاما”.

عاش روني الفترة الذهبية لمانشستر يونايتد وحاز في صفوف الدوري الانكليزي الممتاز 5 مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2008 ويعتبر الهداف التاريخي للفريق مع 253 هدفا في 559 مباراة وكان قائدا له لفترة طويلة. كما انه ثاني افضل هداف في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز مع 208 اهداف وراء مهاجم ساوثمبتون وبلاكبيرن روفرز ونيوكاسل السابق الن شيرر مع 260.

عاد الى صفوف ايفرتون عام 2017 على مدى عام قبل الانتقال الى صفوف دي سي يونايتد في الدوري الاميركي.

اما على صعيد المنتخب الانكليزي، فقد خاض 120 مباراة دولية اخرها ضد الولايات المتحدة عام 2018 وسجل 53 هدفا وهو رقم قياسي محلي. (أ ف ب)