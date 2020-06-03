رياح الجنوب تعصف “بغزلان” الشمال

عاطف البزور

عمان – “ذكريات شمالية”.. زاوية نطل بها على قرائنا الأعزاء تراعي المتغيرات والمستجدات التي نمر بها، ونافذة على المسيرة الرياضية في شمال المملكة نستذكر من خلالها لحظات الفرح والحزن التي عاشتها جماهير الرياضة في شمال الوطن الحبيب.

ذات راس بطل لكأس الأردن

فرض فريقا الرمثا وذات راس منطق العطاء، وجعلا التاريخ ينحني احتراما للإرادة والرغبة في التغيير، بعد أن بلغا المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، التي اقيمت على أرض ستاد عمان، لتكون مسك الختام للموسم الكروي 2012-2013.

رياح شمالية عاتية وأخرى جنوبية لا تقل سرعة وقوة عنها، هبت على البطولة، واقتلعت طموح الفرق العريقة والتي كانت ذات يوم توصف بـ”الكبيرة”، فودع الوحدات المسابقة من دور الثمانية، وسرعان ما لحق به فريقا شباب الأردن والفيصلي.

بطل جديد لبطولة الكأس يتوجه بها صوب الجنوب، أم يستعيد الرمثا “نغمة الألقاب” ويهتف أنصاره بعد طول غياب “شمّل الكأس… شمّل”؟… سؤال كانت مرهونة الإجابة عنه بما سيقدمه نجوم فريقي ذات راس والرمثا في مباراة القمة.

بطل جيد سيتوج لإحدى بطولات الموسم 2013، ذلك أن الفيصلي توج بلقب كأس الكؤوس بـ”قرار اتحادي” بعد امتناع فريق منشية بني حسن عن خوض المباراة، وتوج فريق شباب الأردن بلقب دوري المحترفين، بينما سيكون لقب الكأس من نصيب أحد الفريقين الرمثا أو ذات راس.

ربما كان يومها لافتا للنظر المشهد النهائي للبطولة، ذلك أن حسابات الخبراء والمتابعين “على الورق” منحت الأفضلية لفرق الوحدات والفيصلي وشباب الأردن، استنادا للنتائج التي تحققت في الدور الأول من البطولة، بيد أن الفريقين الطموحين ذات راس والرمثا، أكدا بما لا يدع مجالا للشك أن الكرة تعطي من يعطيها، وأن حسابات الملعب “نسفت” كل الحسابات الورقية وتكهنات المتابعين.

ورغم أن كلا الفريقين استهلا مشوار المنافسة بصورة ضعيفة، إلا أن النتائج سرعان ما تغيرت إلى الأفضل، فذات راس كان مرشحا للخروج من الدور الأول، بيد أنه سرعان ما عرف طريق الانتصارات وواصل السير فيها، حتى توج مشواره بفوز تاريخي على الفيصلي، وأثبت أنه قادر على الانتصار داخل وخارج ملعبه.

وصول الفريقين إلى نهائي الكأس لم يكن صدفة مطلقا، بل هو نتاج عطاء متواصل وممتد حتى إلى بطولة الدوري، فالرمثا احتل المركز الرابع، بينما استحوذ ذات راس على المركز السابع.

ذات راس كان في ذلك الموسم يشكل نموذجا طيبا للفريق المجتهد والقادر على اللعب طبقا لإمكانياته وإمكانيات المنافسين، وترجم بشكل دقيق القول السائد “اذا هبت رياحك فإغتنمها”، فأطاح ذات راس بمعظم المنافسين وأكد من خلال مدربه السوري عماد خانكان، حسن اختياره للاعبين المحترفين من الخارج معتز صالحاني وفهد يوسف وعبدالقادر مجرمش، إلى جانب اللاعبين الأردنيين شريف النوايشة ومحمد أبوخوصة وبهاء عبدالرحمن وآخرين، كانوا قادرين على إثبات حنكة إدارة النادي في تعاملها مع ملف الاحتراف، وإرادة اللاعبين في إثبات حضورهم بين المتنافسين على ألقاب الموسم.

كما يسجل للرمثا أنه استدل بسرعة على طريق الانتصارات عبر بوصلة حددت بدقة نقاط القوة والضعف قبل فوات الأوان، فشكل الثنائي محمد القصاص وأمانجو ثقلا في الفريق إلى جانب مصعب اللحام ومحمد خير ورامي سمارة وعبدالله الزعبي وآخرين، وأثبت جهازه المحلي بقيادة الراحل عبدالمجيد سمارة وبلال اللحام وخلدون ارشيدات، أنه قادر على صياغة مفردات النجاح بحروف الفوز.

وبناء على تلك المعطيات جاءت المباراة الختامية والجماهيرية مثيرة ومغايرة وقوية وحماسية منذ الدقيقة الأولى حتى صافرة الحكم التي أعلنت عن فوز فريق ذات راس، واحتفاله بإحراز لقب بطولة كأس الأردن لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الرمثا 2-1 في المباراة النهائية.

وقائع اللقاء شهدت تقدم ذات راس بهدف سجله المهاجم شريف نوايشة بضربة رأس في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، وفي الدقيقة 73 قلص المحترف الغاني موسى وترا الفارق بتسجيله هدف الرمثا الوحيد في مرمى محمد أبو خوصة حارس ذات راس.

خرج ذات راس بفوز تاريخي وضعه في نادي الابطال، بينما عاند الحظ مجددا فريق الرمثا الذي بقي غائبا عن منصات التتويج منذ العام 1991.