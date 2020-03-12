رياح الطفيلة تتسبب بخسائر مادية

فيصل القطامين

الطفيلة – شهدت مناطق محافظة الطفيلة هبوبا قويا للرياح رافقه غبار كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ،كما أدى الهبوب القوي للرياح إلى تكسر واقتلاع بعض الأشجار الحرجية الكبيرة وتطاير بعض المقتنيات من على أسطح المنازل .

وأكد رؤساء بلديات الطفيلة استعداد البلديات لمواجهة الحالة الجوية التي سادت والعمل على تفعيل غرف العمليات ، فيما ظلت كوادر البلديات في حالة تأهب .

وقرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير الحوراني تعليق الدوام الرسمي في الجامعة لكافة العاملين والطلبة ، منذ الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس ، بسبب الرياح القوية التي تسبب بغبار كثيف تدنى معها مدى الرؤية الأفقية .

كما قررت مديرة التربية والتعليم في الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج تعليق الدوام الرسمي في مدارس الحسا وسيل الحسا وجرف الدراويش التي تعتبر مناطق صحراوية كان فيها هبوب قوي للرياح وغبار كثيف ، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين .

وقال المدير التنفيذي في شركة توزيع الكهرباء بالطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات أن كوادر فنية باتت على هبة الاستعداد لمواجهة الأعطال المحتملة على الشبكة الكهربائية، مؤكدا استمرار سريان التيار الكهربائي في كافة المناطق باستثناء بعض الأعطال الفردية البسيطة التي تمت صيانتها في وقت قياسي.

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